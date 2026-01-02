Jelentkezett az a férfi, aki miatt kigyulladt a mosonmagyaróvári gyár

Szilveszter;tűz;Mosonmagyaróvár;tűzijáték;

2026-01-02 13:39:00 CET

A gyár nem károsodott, így a munkát újra lehet kezdeni.

Két személlyel szemben gondatlan közveszélyokozás vétsége miatt indított büntetőeljárást a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a mosonmagyaróvári UFM-gyárnál keletkezett tűz miatt - írja a Kisalföld.

A lapnak a város polgármestere, Szabó Miklós azt mondta, jelentkezett az a férfi, aki miatt a tűz keletkezett. Hozzátette: készáru égett el, és magát a gyárat, ahol a gyártás folyik, nem érintette a tűz, így újrakezdhető a gyártás. A polgármester jelezte: áttekintik, milyen lehetőségeik vannak települési szinten a tűzijátékok szabályozására, ám szerinte országos szabályozást kellene hozni.

Százezer forintos nagyságrendekben vásároltak az emberek pirotechnikai eszközöket, amelyek egyre veszélyesebbek. Sokan alkoholfogyasztás mellett használják azokat, ami fokozza a balesetveszélyt - magyarázta.