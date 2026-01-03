kampány;Kína;választások;lovak;civil beszéd;

2026-01-03 06:00:00 CET

Civil beszéd

Igen kevés spirituális hajlam szorult belém, így az asztrológia is meglehetősen hidegen hagy. Ha kínai, ha nem. De beláttam, hogy ha már rendszeres vásárlója vagyok a szemben lévő kínai boltnak (olcsóbb a WC-papír és a pamut póló), plusz miniszterelnökünk is komoly vonzalmat érez a kínai beruházások és személyesen Hszi elnök politikája iránt, legalább azt illik megtudnom, milyen év vár ránk a kínaiak szerint. Ezen az sem változtat, hogy többek szerint a szemben lévő „kínai” történetesen vietnámi tulajdonban van, és az sem, ha a sok bajt hallani a kínai akkugyárak körül. Ezekről mind nem a csillagok tehetnek, beláthatjuk.

Az is lehet, hogy Orbán Kína iránti vonzalmát is hétköznapi okok táplálják. Talán ő is itt vásárol a mi kínai boltunkban, ha Hatvanpusztán kifogyott a mosópor vagy a műanyag ételes doboz. Bár itt a zsúfolt polcok között csak oldalazva lehet áttuszkolni magunkat, és ez a testőröknek okozhat bizonyos nehézséget.

A lényeg, megnéztem: 2026-ban a Ló éve köszönt ránk. Tudnak ezek a kínaiak valamit, mert az év első felére ez biztosan igaz. A választásokig a NER gazdái a jelek szerint meglovasítanak mindent, miközben a propaganda minden eszközével igyekeznek lóvá tenni mindenkit, akit csak lehet.

Hogy a választás után mi lesz – betartják-e saját dakota bölcsességüket, amely szerint a döglött lóról jobb leszállni, vagy belenyugodnak, hogy ha ló nincs, szamár is jó, s meg lehet elégedni az erős ellenzék szerepével –, még nem tudni. Ennyit a lovakról.

Egyelőre a fő cél természetesen a hatalom minden áron való megtartása. Néhány kudarcos kísérlet után eldöntötték: nincs jobb, mint ami 2022-ben már bejött. Hitelből való ígérgetés és osztogatás mellett azzal kell rágalmazni az ellenfelet, hogy az a magyar ifjakat, „a legények elejit” akarja háborús vérpadra küldeni. Brüsszel parancsára, természetesen. Most nem ismételném a nyilvánvalót: a magyar ifjakat akkor fenyegeti veszély, ha Putyin biztatást kap további terjeszkedésre, minket meg nem véd ellenében egy erős szövetség. Az a szövetség, amelyet Orbán (Trump és Putyin együttes megelégedésére) folyamatosan szétrobbantani, meggyengíteni próbál.

Nézzük meg inkább, milyen jelszót és milyen eszközöket talált az Orbán-rendszer a fő szólam felhangosítására. Ehhez a legjobb meghallgatni az év végi politikai beszédeket. Na nem szegény köztársasági elnökét, az megint nem szólt semmiről. Szokásos álpátoszával, a közhely és a giccs határán mozogva, majd mindkettőbe boldogan beletapicskolva, „az őszinte odafordulásról” és a „a bátorító szavak sokasodásáról” prédikált. Talán kicsit hatásosabb lenne, ha saját elnöki baritonján eldalolná nekünk a „Szeressük egymást gyerekek, a szív a legszebb kincs” kezdetű mély értelmű dalocskát, mi meg hálásan visszadúdolnánk Menczer Tamás és Bayer Zsolt vezényletével: „Annál szebb szó, hogy szeretet, a nagyvilágon nincs”. Végül is némi pezsgő kellően el tudja érzékenyíteni az embert.

Ezt csak azért nem tette szerencsétlen, mert a vele fellépő Kapu Tiborral még nincs eléggé összepróbálva. Már prózában is csak az kötötte össze őket, hogy az űrhajós és az elnök egyaránt szerzett már tapasztalatokat a súlytalanság állapotáról. Sulyok kicsit többet.

De Orbánra persze oda kell figyelni. Kiadta a fő jelszót: a cél a kimaradás a háborúból, amit Európa robbantott ki. Nem Putyin tette, á, dehogy. Trump és Putyin rég megbékélt volna, szépen felosztván egymás között a világot, de „Európa nemet mondott a békére”. Megint csak nem Putyin mond nemet még a fegyverszünetre is, nem ő akar hódoltatni még el sem foglalt területeket, hanem az a mocsok unió. A Fidesz a Főnök nyomán el is keresztelte hirdetésében az újévet. Ők nem a Ló, hanem „a kimaradás évét” emlegették. Az is szép.

Mármint ha nem lógna ki a lóláb. Az a „kimaradás” elég sokértelmű szó. Orbán így fogalmazott: „Arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kívül tartsam őket az európai háborús szövetségtől”. Európai háborús szövetségnek pedig az EU-t szokta nevezni, mínusz Patrióták. Szóval miből is fogunk kimaradni? Vagy olyan helyzetet teremteni, hogy kiszoruljunk az EU érdemi működéséből, végső esetben szervezeti kereteiből is? Bajnai Gordon is ezt foglalta össze friss interjúban: „Az irány határozott, csak nem határidőhöz kötött”.

Orbán jelszava meg is kapta a visszaigazolást Putyin beszédéből. Amiben persze szó sem volt békéről, viszont azoknak, akik „mellettük állnak”, megígérte: „magunk is mindig készek vagyunk segíteni”. Elsősorban nyilván trükkökkel, provokációkkal, digitális beavatkozással. A főpróba megvolt. A szakértők szerint koholt hír, „saját zászlós támadás”, hogy elterjesztették: az ukránok drónokkal támadták Putyin magánrezidenciáját. Hogy az orosz elnöknek aztán erre hivatkozva ne kelljen tárgyalnia.

Magyar Péter beszéde – ki tudja, milyen belső információk alapján – nyíltan utalt az ilyen veszélyekre. Azokra, „akik bármilyen szabotázzsal, önmerénylettel, berepülő drónnal, hamisított felvételekkel próbálnak pánikot kelteni a választások környékén”.

Kérdés, tart-e itt a kormánypárt. Hogy bármit a hatalomért, „országomat egy lóért”. A Ló évében.

–

