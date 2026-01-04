Tápláló téli népszokások: figyelem és felelősség a faluért

karácsony;újév;népszokások;téli időszak;népi hagyományok;

2026-01-04 14:41:00 CET

Amikor az évkörben eljön a karácsony és az újév, nemcsak a fényfüzérek, az üveggömbök és a csokimikulások kerülnek elő, de a szokások is. Ezek ugyanúgy hozzátartoznak az ünnephez, amelynek rendje még a mai világunkban is megalapozza a téli időszak hangulatát. Ezek között újabbak és régiek, hagyományosan helyiek és az egész világon elterjedtek egyaránt vannak. Aki valaha tanult zenélni, néptáncolni, biztosan van emléke olyan karácsonyi fellépésről, ahol a téli ünnepkör egy-egy dallamát, jelenetét mutatták be. Ezek a színdarabszerű kis események azonban nem csak a közösség szórakoztatása miatt éltek túl évszázadokat, szó szerint segítették a szűkös téli időszak átvészelését.

A múltról kétféle vélekedés az általános. Az egyik, hogy „régen minden jobb volt”, a másik pedig a „bezzeg régen mennyivel nehezebb volt az élet”. És ahogyan az lenni szokott, mindkét vélemény egyszerre állja meg a helyét. Az „úgy volt szokás” esetében pedig érdemes visszakérdezni, pontosítani, hogy vajon melyik vidéken, melyik társadalmi csoportban volt ez a szokás? Sőt a múlt társadalmának ismeretében azt is érdemes tisztázni, hogy milyen vallású közösségben történt az, amit példaként említ a beszélő.

Sokszínű vidék

A régi időkben, ha csak a szűkebb téli, adventi és karácsonyi, illetve újévi szokásokat figyeljük, mást látunk városon, falun, mást egy gazdag vagy egy szegény vidéken, iparos-, földművelő vagy pásztorcsaládban, esetleg egy falusi nemesi kúriában. Más szokások alakultak ki, ha a falu katolikus, protestáns vagy ha vegyes vallású volt, és akkor még nem szóltunk a nemzetiségi összetételről.

Mert Magyarország még a második világháborúig is vegyes nemzetiségű településekkel volt teli, történelmi távlatban pedig még színesebb a kép.

A hagyományos falura, a múltbeli falusi környezetre gondolva az emberek hajlamosak valami egységes közösséget elképzelni. A régi falu olyan hely, ahol sok földműves élt, és a közvélekedésben ezek az emberek szegények voltak. Ilyen homogenizálás sokféle csoporttal kapcsolatban előfordul. Érdemes ilyenkor egy kicsit megállni. Valóban lehetett ez így? Egy kis utánaolvasással könnyen megláthatjuk, hogy ez a kép hamis. Ha csak olyan népszerű írók, mint Fekete István vagy Móra Ferenc gyerekkorunkból is ismerős történeteit olvassuk, ezekből is látszik, hogy a régmúltban is színes volt a társadalom összetétele. A különböző foglalkozást űző emberek segítették egymást és a faluközösséget, ahol éltek. Különösen így volt ez télen, amikor a természet kíméletlensége, a nagy fagyok és a szűkös élelem miatt még jobban rászorultak egymás figyelmére, gyakran segítőkészségére is.

Lakodalmaktól a disznóvágásokig

Ősz végén, novembertől a hagyományosan mezőgazdaságból élő területeken a munkatevékenységek megváltoztak. Az időjárás függvényében befejeződtek a kinti, szabadban végzett feladatok, mint az őszi szántás, a betakarítás, a ridegen tartott állatokat is védett helyre terelték. A pásztorokkal, cselédekkel elszámoltak, ők megkapták az évben megkeresett bérüket, és az új szerződések is ilyenkor köttettek. A pásztorünnepek ideje jött el, a táncmulatságoké, valamint az udvarlásé, az esküvőké.

A disznóvágások és a lakodalmak ideje szinte összefonódott ezzel az időszakkal. A nagy lakomák, közös étkezések hálaadásnak is tekinthetők az elmúlt év javaiért.

Ezek a szokások nemcsak a magyar nyelvterületre, de egész Európára jellemzők voltak, később pedig elterjedtek az egész világon. Alkalmazkodtak a helyi éghajlathoz, gazdálkodási módhoz, valláshoz, társadalmi és hatalmi berendezkedéshez. Hatott rájuk a helyi magaskultúra, és a hatásuk kimutatható az adott nép nemzeti irodalmában. Vannak egészen ősi rétegei is, elég csak a magyar regösénekre gondolni, aminek gyökere kimutathatóan a pogányság korából ered, tehát több mint ezer éve változatlanul része a karácsonyi-újévi ünnepkörnek. De tapinthatóan jelen van a középkori iskoladrámák hatása, az egyházi eredetű misztériumjátékok továbbélése, illetve lelkes tanítók által elsajátíttatott színdarabok, énekek, dramatikus játékok is. A mai hetven-nyolcvan éves korosztály tagjai még ma is mesélik, ahogy a megtanult szép szövegekkel végigjárták a falut, köszöntöttek, ostyát vittek, és ajándékot kaptak érte.

Modernizált Mikulás

Ezek között a szokások között viszonylag új a ma népszerű Mikulás, aki a gyerekeknek édességet tesz a cipőjébe. Ennek a szokásnak, a közismert legenda szerint, a szegények megsegítése az eredete. Szent Miklós püspök három szegény lánynak aranyat tesz az ablakába, hogy tisztességes életet élhessenek a kor szokásai szerint. Később a magyar szokáshagyományban a szent alakja inkább ijesztgető, mint a néhány nappal későbbi névünnepű Luca is, és csak később lesz belőle az ajándékosztó Télapó vagy a harsányan vidám, modern Mikulás.

A hagyományos közösségekben azonban sokkal mélyebb volt az egymásért felelősséget vállaló összetartozás. Nem véletlenül alakultak ki azok a szokások, ahol köszöntésért, jókívánságért cserébe ajándékot kaptak idősebbek, fiatalabbak

– ahogy ezekről a Kósa László és Szemerkényi Ágnes által írt Apáról fiúra, avagy Dömötör Tekla Magyar népszokások című népszerű könyveiben is olvashatunk, de természetesen ennél sokkal bővebb a források listája, ami könyvekben vagy az interneten elérhető. Érdekes lenyomatai egy letűnt kornak, és a hallgatóság összetétele alapján gyakran pajzán utalásokkal teli soraikkal még ma is mulattatnak. Emiatt is voltak alkalmasak rá, hogy az ünnep körüli napokban megunhatatlanul várják a családok a házról házra járó csoportokat.

Kóstoló a kántálóknak

A már említett Luca napján iskoláskorú gyerekek járták körbe a falut. Ezen a napon a nők számára teljes dologtiltó nap volt, nem főztek, nem mostak, de még tüzet sem raktak. Várták viszont a kotyoló kisfiúkat, akik a tyúkokat „varázsolták meg”, hogy jól tojjanak, de kívántak vagyont, jó termést, a gazdasszonynak a jólétet jelző teltséget, a házasság előtt álló legény fiúnak „nagy bajuszt”, a nagylánynak nagy kebleket. A gazdának pedig „fejszéje, fúrója úgy álljon a helyibe, mint a cserfa a tövibe”. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy december elején, a nagy hidegek beköszöntével a tyúkok tojáshozama megcsappant, az ajándékba kapott tojásnak nagy értéke volt. A gyerekek örültek a körtének, diónak is, hiszen ilyen csemegéket otthon is csak ritkán kaptak. Szintén ritkán jutottak hozzá a disznótoros finomságokhoz is, amelyeket célzottan a disznót vágó és disznótoros vacsorát fogyasztó házakhoz bekopogtatva kaptak kántálásukért.

Belegondolva abba, hogy mindez a hűtőszekrények és fagyasztók elterjedése előtt volt szokás, elismerésre ad okot, hogy ezekkel a kántálóknak, valamint a disznótorban segítő személyeknek adott „kóstolókkal” az egész közösség számára egész télen volt friss hurka és kolbász.

A jó disznótoros ételek voltak a betlehemezők énekének ajándékkérésében is a főszereplők. A köszöntés után, ha szívesen fogadták a pásztorokat, ők a bőséghez nélkülözhetetlen gazdag termést, sok jószágot kívántak a háziaknak. Ha volt a családban házasulandó korú fiatal, össze is énekelték a választottjával, majd zárásként hurkát, kolbászt, szalonnát, aprópénzt vagy bankót kértek a háziaktól. Azok a rokonok, ismerősök, adott esetben az egész évben az állataikat őrző pásztorok, akiknek emiatt nem volt vágásra nevelt jószáguk, ezekkel a tréfás vagy komoly adománykéréssel jutottak hozzá ahhoz az élelmiszerhez, amelyek a téli túlélésüket segítették.

A közösség szelleme

Voltak olyan foglalkozások egy településen, amelyek szükségesek voltak az élethez, mint a kéményseprő, a bakter, a postás vagy a szemetes. Az ünnepi napokon ők is bekopogtattak köszönteni, amiért cserébe kis ajándékokat kaptak. Az állami vagy közösségi alkalmazottak számára ezek a kis ajándékok nemcsak pluszjuttatást jelentettek, hanem a faluközösségbe tartozás érzését is adták. Végül ezek a házról házra járások nem csak a rokoni, szomszédi viszonyt erősítették meg.

Ha valaki nem látta jó szívvel a köszöntőket, azt a családot a közösség megszólta. Ha viszont erős nélkülözést láttak valahol, az is jelzés volt.

Az onnan érkező gyerekek adott esetben a gyümölcs, dió mellé egy kicsivel több ételt vagy pénzadományt kaptak a következő köszöntőkor.Amikor szóba kerül, régen minden jobb volt, vagy régen minden nehezebb volt, érdemes arra gondolni, akkor is ugyanúgy éltek az emberek, de talán jobban figyeltek egymásra. A szoros közösségek idejének lejártával ez meglazult vagy elmúlt, viszont bármikor kifejleszthető újra. Egy kerítésre vagy kilincsre akasztott adomány és jókívánság ma sem kerül semmibe.

Újévi köszöntő„Adjon Isten minden jót Ez új esztendőben, Drága jó bort, olcsó sót Ez új esztendőben. Jó kenyeret, szalonnát Tizenkét hónapon át Ez új esztendőben! Adjon Isten minden jót Ez új esztendőben, Vegye el mind a nem jót Ez új esztendőben. Mitől félünk, mentsen meg, Amit várunk, legyen meg Ez új esztendőben!”