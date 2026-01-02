A szatmárcsekei gyilkosság áldozatának rokona volt a gyanúsított 17 éves fiú

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;emberölés;halálos áldozat;rokon;Szatmárcseke;17 éves fiú;

2026-01-02 21:07:00 CET

Pénz kellett a drogra.

Újév hajnalán egy 17 éves szatmárcsekei fiú azzal kopogott be a szomszédokhoz, hogy megölt egy idős asszonyt, a rokonát, de ezt eleinte senki sem hitte el neki – derült ki a péntek esti RTL Híradóból arról az esetről, amely január 1-jén hajnalban történt, és amiről a rendőrség közleménye alapján lapunk is beszámolt. A rendőrség tájékoztatása szerint a segélyhívóra tett bejelentést egy szatmárcsekei fiú január 1-jén hajnalban, és azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát.

Mint kiderült, az áldozat egy 69 éves, mozgáskorlátozott asszony volt. Fia azt mondta, anyjára nem sokkal éjfél után támadt rá a gyilkos, hogy pénzt szerezzen drogra, majd rágyújtotta a házat, amely teljesen kiégett. Az elkövető az idős nő fiához is betört, őt fojtogatni kezdte, de ellenállt így nem érte el a célját. A kiégett házban egy 69 éves nő holttestét találták meg. Az áldozat fia azt mondta, hogy videófelvétel van arról, hogy gyilkos rokon a hátsó kert felől közelítette meg édesanyja házát. – Az ágyában megfojtotta, majd meggyújtotta az ágyat – mondta a férfi, aki szerint a 17 éves fiúnak tudnia kellett hogy kerekesszékes volt a nő, sőt, ahogy elmondta, korábban még segített is neki.

Végül az egyik szomszéd hívta a segélyhívót, rábeszélve a tettest, hogy mondja el, mit csinált, hátha még tudnak segíteni az áldozatán, de akkor a gyilkosság helyszíne, a ház már lángokban állt, s hiába rúgták be az ajtót, segíteni már nem tudtak. Az utcában, ahol a bűntett történt, egy szintén idősebb férfi arról beszélt, hogy előzőleg őrá is rátámadt, fojtogatni akarta a fiú, akit azonban úgy megütött, hogy az a falnak esett, és tovább nem próbálkozott.

Mint mi is megírtuk, a rendőrök 17 éves fiút a helyszínen elfogták, és előállították a rendőr-főkapitányságra. A fiatalt emberölés bűntett elkövetésének gyanújával kihallgatták, és őrizetbe vették. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a büntetőeljárást igazságügyi szakértők bevonásával folytatja.