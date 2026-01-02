Kigyulladt egy BKV-busz a XII. kerületben

BKV;XII. kerület;tűzoltók;kigyulladt busz;motortűz;

A tűz a motortérben keletkezett, az utasteret nem érintette. Az oltást a sofőr kezdte meg.

Busz égett a XII. kerületben – adta hírül este nyolc óra után honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Egy menetrend szerint közlekedő autóbusz – vagyis BKV-járat – motortere lángolt a hegyvidéki Fácános térnél. – A tűz az utasteret nem érintette. A jármű vezetője egy porral oltóval megkezdte az oltást, a fővárosi tűzoltók visszahűtik a busz felforrósodott részeit – írták.

Bár az eset után két órával, sem a BKK, sem a BKV oldalon sem volt információ a tűzesetről, a mentrend szerint a Fácános teret a 155-ös, a 22A, a 291-es, a 22-es és a 222-es jelzésű buszok érintik.

Lapunk is beszámolt arról, hogy a fővárosi kormányhivatal korábbi vizsgálata a budapesti buszállomány 76 százalékánál talált problémát, miután tavaly augusztusban két nap alatt három jármű is kigyulladt Budapesten, majd nem sokkal később szeptemberben is volt egy ilyen eset.