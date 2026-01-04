Kinevezték Venezuelában ügyvivő elnöknek Delcy Rodríguezt, videón Nicolás Maduro érkezése

Venezuela;Egyesült Államok;Donald Trump;Nicolás Maduro;

2026-01-04 09:09:00 CET

„Addig fogjuk irányítani az országot, amíg biztonságos, megfelelő és körültekintő módon át nem tudjuk adni a hatalmat” – fogalmazott Donald Trump.

Akár amerikai csapatokat is küldene Venezuelába az Egyesült Államok elnöke.

Donald Trump a Reuters szerint egy sajtótájékoztatón azt mondta, nem félnek ettől az eshetőségtől. „Addig fogjuk irányítani az országot, amíg biztonságos, megfelelő és körültekintő módon át nem tudjuk adni a hatalmat” – fogalmazott. A folyamat részeként amerikai olajvállalatok térnének vissza, és helyreállítanák a súlyosan leromlott olajipari infrastruktúrát. Utóbbi egyes szakértők szerint akár évekig is eltarthat.

Nem világos, Trump hogyan tervezi Venezuela irányítását, és azt sem mondta meg, ki vezetné az országot. Azonban láthatóan elutasította az együttműködést a legismertebb ellenzéki politikussal, a Nobel-békedíjas Maria Corina Machadóval, akit széles körben Maduro leghitelesebb ellenfelének tartanak. „Nincs meg a támogatottsága és a megbecsülése az országon belül” – mondta.

Az amerikai erőknek nincs ellenőrzésük az ország felett, és úgy tűnik, Maduro kormánya nemcsak hogy továbbra is hatalmon van, ráadásul semmiféle együttműködést nem mutat Washington felé. Maduro alelnöke szombat délután több vezető tisztségviselő társaságában egy televíziós nyilatkozatában elítélte az Egyesült Államok lépését, amelyet emberrablásnak nevezett. „Azonnali hatállyal követeljük Nicolás Maduro elnök és felesége, Cilia Flores szabadon bocsátását” – fogalmazott Delcy Rodríguez, majd „Venezuela egyetlen elnökének” nevezve. Egy venezuelai bíróság elrendelte, hogy Rodríguez vegye át az ügyvivő elnöki tisztséget.

Venezuelában az utcákon többnyire nyugalom volt tapasztalható azt követően, hogy élelmiszer- és üzemanyag-felvásárlási roham indult. Egyes területeken azonban a hadsereg járőrözik.

Trump venezuelai szerepvállalásról szóló megszólalásai felidézték az Irak és Afganisztán elleni korábbi amerikai beavatkozások retorikáját. Ezek a műveletek végül évekig elhúzódó, rendkívül költséges megszállásokhoz vezettek, amelyek több ezer amerikai katonai veszteséggel jártak, mielőtt az Egyesült Államok kivonult volna az érintett országokból. Az elnök ugyanakkor azt állította, hogy egy esetleges amerikai megszállás Venezuelában nem jelentene anyagi terhet az Egyesült Államok számára, mivel annak költségeit az ország hatalmas olajvagyonából fedeznék. A venezuelai olajtartalékok kérdésére a szombati sajtótájékoztatón többször is visszatért, hangsúlyozva, hogy ezek kulcsszerepet játszanának az amerikai jelenlét finanszírozásában.

Helyi idő szerint szombat este landolt New York közelében egy, Nicolás Madurót szállító repülőgép. Innen helikopterrel a városba vitték, majd erős rendőri biztosítás mellett egy konvoj kíséretében szállították a brooklyni Metropolitan Detention Centerbe.

Az amerikai hatóságok által közzétett képeken a diktátor bilincsben és bekötött szemmel látható, egy később közzétett videón pedig egy folyosón vezetik végig az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) irodáiban, majd jól hallhatóan boldog új évet kívánt. Maduro ellen több szövetségi vádpontban emeltek vádat. Az Igazságügyi Minisztérium egyik tisztviselője szerint először hétfőn jelenik meg a manhattani szövetségi bíróságon.