Kommandósok és FBI-ügynökök ébresztették a Maduro-házaspárt, hónapokon át készültek titokban az akcióra – Részletek Venezuela elnökének az elrablásáról

2026-01-03 23:02:00 CET

Valószínűleg nincs olyan cikkelye a nemzetközi jognak, amelyet az Egyesült Államok ne sértett volna meg az akcióval, de az biztos, hogy látványos lehetett.

Hónapokon át készültek az amerikaiak arra az akcióra, amelyben szombaton elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt és a feleségét, Cilia Florest. Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának az elnöke az erről szóló sajtótájékoztatón árult el részleteket erről. Tájékoztatása szerint az amerikai különleges erők mindent előre eljátszottak: az acél ajtókkal együtt felépítették annak az épületkomplexumnak – Donald Trump szerint erődnek – a pontos mását, ahol Nicolas Maduro aludt aznap a Fuerte Tiuna katonai bázison, tudták, mikor hova megy, hogy mit eszik és milyen ruhát visel. Venezuela elnökét és a feleségét a CNN két forrása szerint álmukból ébresztették az amerikai kommandósok és a velük tartó FBI-ügynökök.

Bár az akciót a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt négy napon át halasztották, végül a kísérő légitámadással együtt fél óráig tartott az egész. A Reuters úgy értesült, hogy a CIA egyik egysége már 2025 augusztusa óta a terepen mozgott az akció előkészítésére. Találtak egy Maduro-rezsimhez közeli informátort is, aki mindent elárult nekik Nicolas Maduro szokásairól.

Az amerikai hadsereg különleges egysége, a Delta Forrce kommandósai amerikai keleti parti idő szerint szombat hajnali 1 órakor értek a caracasi épületkomplexumhoz. Nicolas Madurót és Cilia Florest gyakorlatilag az ágyukból rángatták ki: bár a házaspár megpróbált eljutni a biztonsági szobáig, menekülés közben Venezuela elnöke nem tudta maguk mögött bezárni az ajtót. Ezután jött, hogy az amerikaiaknak ki kellett verekedniük magukat Venezuelából, ami alatt Dan Caine elmondása szerint többször védekezniük kellett. Hajnali 3 óra 20 perckor már helikopteren ültek a két venezuelai foglyukkal, akiket a karibi térségben cirkáló kétéltű hadihajóra, a USS Iwo Jumára vittek. Tűzpárbaj közben néhány kommandós megsebesült, amikor a helikopterükre lőttek, ezen kívül mindenki ép bőrrel úszta meg a bevetést, amelynek a kedvéért 20 légibázisról 150 vadászrepülőgépet és helikoptert vezényeltek a térségbe, F-22-eseket, F-35-ösöket és F-18-asokat, de B-1-es nehézbombázókat is. Maga Donald Trump a magánrezidenciájáról, Mar-a-Lagóból élőben követte az egészet, hallgatta az akció közbeni kommunikációt is.

A Trump-adminisztráció az Egyesült Államokban sem tájékoztatott előre senkit a nemzetközi jogot sértő akcióról, Marco Rubio külügyminiszter csak azután kezdett el telefonálni, hogy a különleges erők útnak indultak. A Fehér Házban is csak egy szűk kör tudott mindenről: Donald Trump tanácsadója, Stephen Miller, Marco Rubio, Pete Hegseth védelmi miniszter és John Ratcliffe, a CIA igazgatója. Akció után zúgolódtak is, hogy a Trump-adminisztráció kongresszusi felhatalmazás nélkül döntött amerikai beavatkozásról Venezuelában, de Donald Trump lerázta magáról azzal, hogy bírálat helyett inkább megköszönhetnék neki a jó munkát.

Nicolas Maduróra és Cilia Floresre drogkereskedelem és terrorizmus vádja vár az Egyesült Államokban egy 2020-as vádemelés nyomán. E szerint Venezuela elnöke a Cartel de los Soles vezetőjeként bűnszervezetté változtatta az országát, Kolumbia kartelljeivel együttműködve terítsen drogot az Egyesült Államokban. Ekkor összesen 14 személy ellen emeltek vádat, Nicolas Maduró fejére 15 millió dolláros vérdíjat tűztek ki. A Cartel de los Soles egy összefoglaló név azokra a drogüzletekre, amelyekben Venezuela hadserege évtizedek óta benne van.

Még sajtótájékoztató előtt az amerikai elnök a tulajdonában lévő közösségi oldalon, a Truth Socialön közzé is tett egy fényképet az elfogott Nicolas Maduróról,a USS Iwo Jimán. Ezen a venezuelai elnököt szürke overallban, szemfedőben, fülhallgatóval a fején lehet látni, amint éppen a kezében tart egy palack vizet. Az, hogy aránylag simán elkapták, vet némi fényt arra is, mennyire szétesett Venezuela a rezsimje alatt.

Az AP hírügynökség közlése szerint a Nicolas Madurót az Egyesült Államokba szállító repülőgép amerikai keleti parti idő szerint szombat délután 5 órakor (kelet-európai idő szerint este 11 órakor) már landolt New Yorkban.