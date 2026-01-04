Hadházy Ákos: Orbán Viktor rendszerének akkor lesz vége, ha ezt az erőt megtanuljuk és merjük használni is

ellenzék;Venezuela;Hadházy Ákos;

2026-01-04 13:13:00 CET

Szerinte megmosolyogtató volna, ha a magyar ellenzék bármilyen külső segítségben reménykedne, saját problémánk megoldását akkor is csak saját magunktól várhatjuk.

A venezuelai és a magyarországi ellenzék helyzete közt vont párhuzamot egy vasárnapi Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, „meg van zavarodva, mint faltörő kos a fotocella előtt. Mélyen hallgat a nagy szuverenista azután, hogy az általuk istenített Donald Trump elraboltatta a haverjukat, Nicolás Madurót.” Úgy véli, hogy az ellenzékieknek is több dolgot érdemes átgondolnia. Az egyik ilyen, hogy a Nicolás Maduro rendszere az egész világon egyre terjedő, szelíden választási autokráciának, azaz választási önkényuralomnak neveznek. Ennek lényege, hogy elvileg legyőzhető választásokon a rendszer, csak éppen, ha kell, nyíltan elcsalják azokat - magyarázta, hozzáfűzve: ez intő jel azoknak, akik abban reménykednek, hogy az Orbán-rendszernek automatikusan vége lenne Orbán Viktor kiesésével. Ebből a szempontból akár tapsikolni is lehetne amiatt, hogy Trump eltávolította őt - vélekedett.

Az ellenzéki politikus szerint Trump gőzerővel kezdi alkalmazni a demokráciákat leépítő hibrid rezsimek mocskos eszközeit. Úgy véli, ha az Egyesült Államok elnöke háborút indíthat Venezuela ellen egy neki nem tetsző, nem engedelmeskedő autokrata miatt, akkor felmerül a kérdés, miért ne indíthatna Putyin háborút egy neki nem tetsző, nem engedelmeskedő demokrata ellen, vagy miért ne küldhetne terrorista bombát a kijevi elnök lakóhelyére. Közölte: venezuelai ellenzék eddigi sikertelensége ugyanúgy tény, mint a szerb, az orosz, a fehérorosz, a török és a magyar ellenzéké, azokban a hibrid rezsimekben, ahol vannak ugyan „választások”, csak éppen a pálya erősen lejt. A sikertelenség egyik legfontosabb oka az, hogy az ellenzéki pártok saját választóikat is becsapják, amikor részt vesznek a „választásokon”, majd az elcsalt választások nyomán létrejövő, illegitim „parlamentek” munkájában - fejtegette.

Hadházy Ákos posztját azzal zárta: majd meglátjuk, hogy egy külső beavatkozás hozhat-e eredményt a teljes diktatúra felé menetelő hibrid rezsimek esetén.

„Nagy butaság lenne ilyesmiben reménykedni, mint ahogyan megmosolyogtató butaság volt a magyar ellenzék részéről az elmúlt 15 évben valamiféle külső segítségben bízni. A saját problémánk megoldását akkor is csak saját magunktól várhatjuk, ha eddig nem sikerült. Az ellenzéki társadalom az elmúlt évben számos esetben megmutatta, hogy van ereje. Orbán rendszerének akkor lesz vége, ha ezt az erőt megtanuljuk és merjük használni is” - fogalmazott.