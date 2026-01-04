Hadházy Ákos: Novák Katalinnak már nincs közpénzből fizetett gazdasszonya, de odaadta neki a titkársági asszisztens székét

köztársasági elnök;Hadházy Ákos;Novák Katalin;

2026-01-04 17:20:00 CET

Iroda- és titkárságvezető nyilván kell még a volt köztársasági elnöknek.

Már nem alkalmaz gazdasszonyt közpénzből Novák Katalin – közölte egy vasárnapi Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő szerint ennek ellenére titkársági asszisztense még van: pont ugyanaz a hölgy, akit korábban gazdasszonyként alkalmazott. Univerzális munkaerő – tette hozzá gúnyosan. Posztját azzal zárta: „Gyönyörű irodájuk pedig továbbra is ott virít a Parlamenttel szemben, a Szabad György Irodaházban.”

Novák Katalin kimondottan kerüli a nyilvánosságot. Lapunk összesen 110 napon át próbálta faggatni a pedofilsegítő Kónya Endrét elnöki kegyelemben részesítő volt politikust. Rövid válaszában annyit írt, hogy megértést kér, de nem szeretne kommentálni aktuális közéleti kérdéseket kommentálni.