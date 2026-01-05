Orbán Viktor havi nyolcmilliót is kereshet, ha miniszterelnök marad a 2026-os választás után

miniszterelnök;Orbán Viktor;juttatás;országgyűlési képviselők;fizetésemelés;

2026-01-05 07:12:00 CET

De a képviselőknek sem kell tartaniuk a fizetésük elértéktelenedésétől. Sulyok Tamás köztársasági elnöké csaknem félmillió forinttal emelkedik majd jövőre, neki a házelnöki bér 1,1-szerese, azaz 6,48 millió forint jár majd.

Az átlagos munkavállalókhoz képest jóval nagyobb fizetésemelést kapnak majd az országgyűlési képviselők, márciustól 180 ezer forinttal nőhet majd a mandátummal rendelkező politikusok havi juttatása – írja a hvg.hu.

A Fidesz még 2018-ban döntött úgy, hogy a képviselők alapfizetését az előző évi bruttó átlagbérhez kötik, így azóta nem kell minden évben új jogszabályt elfogadni a politikusok béremeléséhez, a juttatások automatikusan emelkednek – vagy csökkennek – annak alapján, hogy az előző évben miként alakultak a keresetek nemzetgazdasági szinten.

A törvény szerint a képviselői alapfizetés

az előző évi bruttó átlagbér háromszorosának megfelelő összeg, ami az idei 727 ezer forinttal számolva nagyjából 2,18 millió forintot jelent.

Hivatalos KSH-statisztika majd csak február végén várható, így a végleges adatok néhány ezer forinttal eltérhetnek majd, de lényeges különbség nem várható. Az emelt fizetések csak márciustól járnak majd.

A 2,18 milliós összeget csak azok kapják majd, akiknek nincsen semmilyen parlamenti, kormányzati tisztségük, vagy bizottsági tagságuk.

Ha ugyanis valaki tagja például az egyik parlamenti bizottságnak is, akkor már az alapbér 1,2 szerese, azaz 2,6 millió forint jár neki, míg ha frakcióvezető, akkor kétszeres juttatást (4,36 millió forintot) vihet haza.

A portál összesítése alapján

Sulyok Tamás köztársasági elnök fizetése csaknem félmillió forinttal emelkedik majd jövőre, neki a házelnöki bér 1,1-szerese, azaz 6,48 millió forint jár majd.

Orbán Viktor miniszterelnök jövő évi fizetése nagyban függ majd attól, hogy nyer-e a Fidesz az áprilisi választáson. Országgyűlési képviselőként ugyan biztosan többet keres majd márciustól 180 ezer forinttal, de a miniszterelnöki bér júliustól júliusig érvényes, azaz az arra vonatkozó növekedést csak akkor veheti kézhez, ha továbbra is kormányfő marad. A miniszterelnöki pozícióért a házelnökével azonos juttatás jár, azaz 5,89 millió forint a havi összeg, ami kiegészül a képviselői alapbérrel, 2,18 millió forinttal. Ennek megfelelően ha a Fidesz nyer, és Orbán Viktor ismét kormányt alakíthat, akkor a fizetése összesen 666 ezer forinttal nőhet, és meghaladhatja a bruttó nyolcmillió forintot.

Ekkora béremelésre a magyar munkavállalók biztosan nem számíthatnak: a jövő évre várható átlagos növekmény nagyjából 9,5 százalékos lehet, ami körülbelül bruttó 70 ezer forintnak felel meg.

A miniszterek szintén csak júliustól számíthatnak emelésre, azaz csak abban az esetben, ha az új kormánynak is tagjai lesznek. A jogszabályok nem rögzítik pontosan a havi juttatásuk nagyságát, de az eddigi gyakorlat szerint az előző évi átlagbér hatszorosát kapták meg, ami jövőre 4,36 millió forintot jelentene.

A képviselők egyéb havi juttatásokat is kapnak, ezek értéke jövőre a portál szerint így alakul:

lakás- vagy szállodahasználat: 763 ezer forint;

irodai elhelyezés: legfeljebb 2,18 millió forint;

alkalmazotti keret: a képviselői alapbér 3,3-szorosának adózás nélküli összege;

mobiltelefon-szolgáltatás igénybevétele: 109 ezer forint;

üzemanyag- és közlekedési eszköz igénybevétel költségtérítés.

Az Országgyűlés honlapján szereplő adatok alapján 2014 óta csaknem háromszorosára emelkedett a képviselői alapbér: akkor még 747 ezer forintot kerestek a parlamenti politikusok, jövőre ez 2,18 millió forintra emelkedhet. Kövér László házelnök fizetése akkor 1,5 millió forint volt, míg a frakcióvezetők 1,2 milliót kaptak.