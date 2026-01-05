Hiperszonikus rakétákat tesztelt Észak-Korea

Észak-Korea;Kim Dzsongun;rakétateszt;

2026-01-05 08:07:00 CET

A gyakorlatot Kim Dzsongun személyesen is figyelemmel követte.

Észak-Korea hiperszonikus rakétákat tesztelt vasárnap, amit az ország vezetője, Kim Dzsongun személyesen is figyelemmel követett – közölte a KCNA észak-koreai hírügynökség hétfőn.

Észak-Korea egy nappal azután számolt be a gyakorlatról, hogy szomszédai vasárnap több ballisztikus rakéta kilövését észlelték, és provokációkkal vádolták Észak-Koreát. A tesztekre mindössze néhány órával azelőtt került sor, hogy I Dzsemjong dél-koreai elnök Kínába utazott, ahol Hszi Csin-ping elnökkel tárgyal.

A KCNA beszámolója szerint a vasárnapi gyakorlat a hiperszonikus fegyverrendszer harckészségének, valamint az észak-koreai elrettentő erők hatékonyságának és mobilitásának felmérése volt.

Észak-Korea a Japán-tenger irányába indította a rakétákat, amelyek mintegy ezer kilométert repültek, mielőtt a tengerbe csapódtak.

Dél-Korea és Japán vasárnap elítélte a rakétaindításokat, hangsúlyozva, hogy azok megsértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, amelyek tiltják Észak-Korea számára ballisztikus rakéták tesztelését.