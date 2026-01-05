Nagyobb árat fizethet, mint Nicolás Maduro – figyelmeztette Venezuela új vezetőjét Donald Trump

Venezuela;Egyesült Államok;Donald Trump;Nicolás Maduro;

A rezsimváltás, vagy nevezzék bárminek, jobb annál, mint ami most van – mondta az amerikai elnök.

Nagyon nagy árat fizethet, valószínűleg nagyobbat, mint Maduro, ha nem teszi azt, ami helyes – figyelmeztette Donald Trump amerikai elnök Delcy Rodríguezt, Venezuela átmeneti elnökét.

Trump erről szóló, The Atlantic-nek adott nyilatkozata azelőtt hangzott el, hogy a kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt Nicolás Maduro – akit egy brooklyni börtönben tartanak őrizetben – hétfőn várhatóan megjelenik majd a bíróság előtt.

A BBC szerint az amerikai elnök úgy fogalmazott,

„a rezsimváltás, vagy nevezzék bárminek, jobb annál, mint ami most van. Rosszabb már nem lehet.”

Trump még szombaton közölte, hogy az Egyesült Államok addig fogja „irányítani” Venezuelát, amíg nem lesz lehetőség „egy biztonságos, megfelelő” átmenetre. Hozzátette, amerikai olajtársaságok költöznek majd az országba, hogy helyreállítsák az infrastruktúrát, „és elkezdjenek pénzt keresni az országnak”. Az amerikai elnök állításaival szemben Maduro szövetségesei továbbra is hatalmon vannak.

Mint megírtuk, Donald Trump szombatra virradóra, helyi idő szerint körülbelül hajnali 1 óra körül katonai műveletet indított Venezuela stratégiai pontjai ellen, az elnököt, Nicolás Madurot és feleségét az ágyából rángatták ki és vették őrizetbe, hogy a USS Iwo Jima nevű hadihajón New Yorkba vigyék. A művelet után az amerikai elnök közölte: az ellenzéki koalíció, az Egyesült Demokratikus Platform (PUD) Nobel-békedíjas vezetője, María Corina Machado ne is reménykedjen abban, hogy átveszi ő a hatalmat, ugyanis az most az övé. Machado egyébként X-bejegyzésben egy órával korábban azt írta, a július 28-i elcsalt választások után Edmundo González Urrutia a törvényes elnök és a fegyveres erők parancsnoka.