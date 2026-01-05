A brüsszeli földgáz- és kőolajipari szabályozások egy része romboló Magyarország számára

Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van - kockáztatta meg Orbán Viktor. Ki kellett egészíteni a korábbi energiapolitikát, a magyar cégeknek meg kellett jeleni a világ különböző pontjain. Szerinte a földgáz- és kőolajipari szabályozások, amelyek egy része Brüsszelben születik romboló Magyarország számára. Magyarország 2 módon védekezik. - Jogi úton, eljárást indítunk a brüsszeli bizottsággal szemben, amiért jogalappal való visszaélés történik. - az alapszerződés nyilvánvalóan nemzeti hatáskörbe utalja a kérdést, minden országnak szuverén joga megalkotni az ezzel kapcsoaltos rendszerét.Az Európai Unió betiltja az orosz földgázt, Magyarország és Szlovákia perel
A jelenleg hatályos brüsszeli árszabályozás nagyjából 20 százalékkal növeli meg az energia árát Európában - jegyezte meg a kormányfő.