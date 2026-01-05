Hadigazdaság!

sajtótájékoztató;

2026-01-05 11:16:00 CET

Negyedik nagy kérdés a fejlődés lehetősége, egy olyan időszakban, amikor az EU legtöbb országában megszorításokat hajtanak végre, az európai gazdaság lejtmenetben van. Szerintük ez reális célkitűzés, de akkor van pénz fejlesztésekre ha nem adod oda a pénzed másoknak, ez azt jelenti, hogy nem fogjuk odaadni a magyarok pénzét Ukrajnának - hangsúlyozta. Hadikölcsönt sem adunk, ez átverés, pontosabb lenne, ha támogatásnak neveznék - jelentette ki. Megjegyezte, nem fogadják el a döntéseket, melyek hadigazdaságra akarják átállítani a tagállamok gazdasági rendszereit. Magyarország úgy döntött, kimarad a hadigazdaságból, inkább békegazdaságot építünk - mondta.