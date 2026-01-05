Venezuela amerikai ellenőrzés alá vonása következtében egy Magyarország számára kedvező energiapiaci helyzet jön létre

sajtótájékoztató;

2026-01-05 11:26:00 CET

Orbán Viktor ezt a Financial Times kérdésére válaszolja, hozzáfűzve, jelentős amerikai beruházások jönnek Magyarországra, az Európai Unión kívül is van élet.

Az , ami Venezuelában történt, már az új világnak az egyik erőteljes megnyilvánulása. Amit ebből ő Magyarország számára fontosnak érez, hogy Venezuelával együtt az Egyesült Államok képes a világ olajkészletének 40-50 százalékát ellenőrizni. Ez olyan erő, ami már alkalmas arra, hogy jelentősen befolyásolja az energia világpiaci árát, és Magyarország számára kedvezőbb világpiaci energiahelyzet jöhet létre – fejtette ki.