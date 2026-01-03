A nap végére Orbán Viktor és Szijjártó Péter is megszólalt Donald Trump venezuelai akciójáról

Venezuela;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Donald Trump;Nicolás Maduro;

2026-01-03 21:14:00 CET

Arról persze egy szót sem ejtettek, hogy Nicolas Maduróval magyar külügyminiszter két éve még igen szívélyes viszonyban volt.

„A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje, vagy sérültje nincs. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában” – posztolta szombat este Orbán Viktor. A miniszterelnök a történtekről, Donald Trump akciójáról, a venezuelai elnök Nicolas Maduro elfogásáról egy szót sem ejtett.

„A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában” – közölte szűkszavűan a magyar miniszterelnök, de nem reagált kihívója, Magyar Péter koradélutáni felszólítására, hogy szólaljon meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2023 novemberi mosolygós fotójával kapcsolatban, amely az elfogott baloldali diktátorral készült.

Akkor ugyanis Szijjártó Péter meleg szavakkal méltatta Nicolas Madurót, akivel egyetértett, hogy

a mostani világpolitikai változások közepette a választott vezetők legfőbb felelőssége, hogy megőrizzék országuk szuverenitását és ellenálljanak a külső beavatkozási kísérleteknek.

A magyar tárcavezető most is megszólalt, szintén csaknem egy nappal a történtek után, de nem saját korábbi nyilatkozatáról, inkább csak megismételte a kormányfő nyilatkozatát.

– A Caracasban végrehajtott amerikai akció kapcsán: magyar állampolgár nem került bajba az események során. A venéz fővárosban egy olyan magyar állampolgár tartózkodik, aki konzuli védelemre regisztrált, vele a kapcsolatot felvettük, jól van. Két olyan magyar állampolgárról van tudomásunk, akik börtönben vannak Venezuelában, egyikük vidéki helyszínen, mely nem volt érintett, másikuk pedig a fővárosban, de azt a környéket sem érintették az események – közölte Facebook-oldalán Szijjártó Péter.

Hozzátette, ha van olyan Venezuelában tartózkodó magyar állampolgár, aki nem regisztrált konzuli védelemre, baj esetén Caracasban a tiszteletbeli konzulunkhoz, vagy a magyar érdekképviseletet ellátó holland konzulátushoz fordulhat, quitói nagykövetségünk pedig folyamatos ügyeletet tart.