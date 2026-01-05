Európai Unió;Orbán-kormány;Magyarország;Venezuela;Egyesült Államok;nyilatkozat;nemzetközi jog;Kaja Kallas;

Az Európai Unió nyilatkozatot adott ki az amerikai Maduro-akcióról, de volt egy tagország, amelyik ezt nem támogatta

Mi volt a baj? Hogy az Európai Unió a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólított fel?

Magyarország a kivételével mind a 26 másik EU-tagország támogatta azt a közös nyilatkozatot, amelyben Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szólított fel a nemzetközi jog tiszteletben tartására vasárnap Nicolas Maduro venezuelai elnök elrablása után. 

A nyilatkozat elég ártalmatlanra sikerült, Kaja Kallas és a 26 EU-tagország azt sem állítja benne, ami nyilvánvaló, vagyis hogy  a Trump-adminisztráció nemzetközi jogot sértett a venezuelai elnök elrablásával. Erről mindössze annyi szerepel a szövegben, hogy a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmánya elveit fenn kell tartani, 

az Európai Unió pedig nyomatékosítja, hogy a kábítószer elleni harcban együttműködésre van szükség a nemzetközi jog előírásainak megfelelően, a területi integritás és a szuverenitás tisztelete mellett.

„Az Európai Unió többször megállapította, hogy Nicolas Maduro nem rendelkezik egy demokratikusan megválasztott elnök legitimációjával, és kiállt azért, hogy Venezuelában helyi irányítás mellett a demokratikus átalakulás útjára lépjen. Tiszteletben kell tartani Venezuela népének a jogát, hogy dönthessen a saját sorsáról” – hangoztatja a nyilatkozat, amely nyugalomra és önmérsékletre szólítja fel az érintett feleket, elkerülendő, hogy elfajuljon helyzet. 

Mint ismert, az amerikai hadsereg különleges egységei egy szombat hajnali támadásban hatoltak be a caracasi Fuerta Tiuna katonai támaszpontra és rabolták el Nicolas Maduro venezuelai elnököt, illetve Cilia Forest, a feleségét. A házaspárt helikopterrel először a kétéltű hadihajóra, a USS Iwo Jimára vitték, hogy aztán repülőgépre ültessék New York felé, ahol drogkereskedelem és terrorizmus vádja várja őket. 

Azon túl, hogy a Trump-adminisztráció a nemzetközi jog összes létező cikkelyét megszegte, az Egyesült Államok törvényeit sem tartotta be, Donald Trump elnök kongresszusi felhatalmazás nélkül adott utasítást az akcióra. 

Egyelőre nem világos, hogy az Orbán-kormány miért nem támogatta az EU-s nyilatkozatot. Lehet, hogy nem akarta, de egyre több szó esik arról, hogy Magyarországot egyszerűen kihagyják az uniós döntéshozatalból Orbán Viktor állandó vétófenyegetései miatt. 

