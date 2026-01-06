„A problémák száma olyan széles, hogy az útdíjemelés csak az utolsó csepp volt a pohárban” - Kedden tárgyal Lázár János tárcája a fuvarozókkal

demonstráció;tárgyalás;fuvarozók;kamionosok;útdíj;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2026-01-06 08:00:00 CET

Az egyik fő követelésük az emlékezetes útdíjemelés eltörlése, amelyet a minisztériummal visszavonatnának.

Kedden reggel 10 órakor kezdődnek meg a tárgyalások az újonnan alakult Magyar Független Fuvarozók Egyesülete és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) képviselői között a sofőrök által a tárcához eljuttatott 12 pontjukról – mondta a Népszavának Orosz Tibor, a szervezet képviselője és a december 22-i, mintegy 5000 kamiont felvonultató demonstráció szervezője. Hozzátette: az észrevételeik számos témát felölelnek, mivel szerintük a fuvarozás terén több súlyos probléma is fennáll. Az egyik fő követelésük az emlékezetes útdíjemelés eltörlése, amelyet a minisztériummal visszavonatnának.

Mint emlékezetes, a karácsony előtti héten jelentette be az ÉKM, hogy megállapodást írt alá több fuvarozó szervezettel, amelynek értelmében az útdíjak két részletben emelkednek 2026-ban: január 1-jétől 4,3 százalékkal, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve. Erre reagálva szerveződött meg egyetlen hétvége alatt a kamionosok demonstrációja, amelynek során mintegy 5000 nehézgépjármű jelent meg a Budapest környéki autópályákon és főutakon.

Az ügy folytatásaként a szervezők új érdekvédelmi szervezetet is létrehoztak, a Magyar Független Fuvarozók Egyesületét, amely jelenleg bejegyzés alatt áll, és érdemben kívánja képviselni a fuvarozók érdekeit – mondta Orosz Tibor.

A problémák száma olyan széles, hogy az útdíjemelés csak az utolsó csepp volt a pohárban – folytatta. A keddi tárgyalások egyik fő témája ezért ez lesz, mivel a fuvarozók elfogadhatatlannak tartják a döntést. Emellett számos életszerűtlen útkorlátozás módosítását is szorgalmazzák. Szavai szerint Szegedről Bajára árut szállítani Budapesten keresztül teljesen értelmetlen. „Ez egyszerűen nem normális” – fakadt ki. Ez környezetvédelmi szempontból sem megfelelő, hiszen jelentősen nő az elhasznált üzemanyag mennyisége.

„Arról nem mi tehetünk, hogy az elmúlt 30 évben nem épültek meg a logisztikai szempontból kulcsfontosságú és szükséges utak, most ennek hiányát mégis rajtunk akarják elverni”

- mondta.

További súlyos problémaként említette a bírságok extrém mértékét is. Szavai szerint szinte minden szabályszegésért százezres nagyságrendű büntetéseket szabnak ki: ha valaki akár 2–3 perccel túlvezet, máris több százezres szankcióra számíthat. Ezen is változtatni szeretnének. Ehhez kapcsolódik, hogy a parkolók és a szervizek elhelyezkedése sem igazodik az útvonalakhoz. Ha pihenésre van szükség, de nincs megfelelő parkoló az autópálya mellett, a sofőrök nehéz helyzetbe kerülnek. Ugyanez igaz a szervizekre is: ha azok nem érhetők el az autópályáról, a jelenlegi szabályozás mellett sok esetben megközelíthetetlenné válnak. Ezekről a problémákról az említettek mellett mind tárgyalni szeretnének a keddi egyeztetésen.