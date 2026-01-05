Szuverén külpolitika az Európai Unión belül

sajtótájékoztató;

2026-01-05 11:28:00 CET

Magyarország erős lábakon álló ország, Magyarország beruházásra ajánlott kategóriában van. Az elmúlt négy év a legsikeresebb beruházási időszak, a bóvli szóba sem jön - reagált az erről szóló felvetésre. Hozzátette, a konnektivitás értelmében Magyarországnak jó kapcsolatot kell ápolnia az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal, az arab világgal és a türk világgal is. A jövőnket az Európai Unión belül képzeljük el, szuverén külpolitikát és szuverén gazdaságpolitikát folytatva – jelentette ki.