sajtótájékoztató;

Szuverén külpolitika az Európai Unión belül

Magyarország erős lábakon álló ország, Magyarország beruházásra ajánlott kategóriában van. Az elmúlt négy év a legsikeresebb beruházási időszak, a bóvli szóba sem jön - reagált az erről szóló felvetésre. Hozzátette, a konnektivitás értelmében Magyarországnak jó kapcsolatot kell ápolnia az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal, az arab világgal és a türk világgal is. A jövőnket az Európai Unión belül képzeljük el, szuverén külpolitikát és szuverén gazdaságpolitikát folytatva – jelentette ki.

A politikus ezt azzal kapcsolatban közölte, hogy kiderült, Orbán Viktor havi nyolcmilliót is kereshet, ha miniszterelnök marad a 2026-os választás után.