Orbán Viktor: Magyarország mintademokráciának tűnik

sajtótájékoztató;

2026-01-05 11:47:00 CET

Egy svájci ezredest szankcionált személyében az EU, mert elmondta a véleményét. Svájc nem az EU tagországa, ismeri-e az ügyet, mit tud Magyarország tenni? - hangzott a svájci Weltwoche kérdése. – A konkrét ügyet nem ismerem, mégsem vagyok meglepve, azért ennél furcsább dolgok is történnek - reagált a kormányfő. Az uniós demokrácia - folytatta - a gazdasághoz hasonlóan lejtmenetbee kapcsolt.

Van olyan európai ország, ahol nemzetbiztonsági megfigyelés alatt tartják a legtámogatottabb ellenzéki pártot – célzott ezután Orbán Viktor Németországra és az AfD-re –, van, ahol a legnépszerűbb vezetőt bírósági döntéssel akadályozzák abban, hogy el tudjon indulni a választáson – idézte fel a román Călin Georgescu esetét –, és van, ahol rálőttek az elnökjelöltre – utalt a Donald Trump elleni 2024. július 13-i merényletkísérletre. Ennek egészét nézve Magyarország mintademokráciának tűnik – fűzte hozzá.

Egy régi világrend felbomlott, formálódóban van egy új, a magyar kormány egyet tud tenni, nem támogat szankciókat. A viták jót tesznek, a véleménykülönbséget jót tesznek, a demokrácia már csak ilyen - jelentette ki.