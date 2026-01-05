Orbán Viktor szerint Vlagyimir Putyin magyarországi látogatása jelenleg nem időszerű

sajtótájékoztató;

2026-01-05 11:53:00 CET

A Reuters kérdésére közölte, reméli, hogy az amerikaiaknak lesz miről beszélniük az oroszokkal, és ha így lesz, ez Budapesten történik majd meg, ez továbbra is napirenden van. Magyarország készen áll a találkozó befogadására, ezt mindkét elnökkel személyesen is tisztázta.

Vlagyimir Putyin magyarországi látogatása szerinte jelenleg nem időszerű, az valószínűsíthető, hogy magas rangú amerikai vezető érkezzen hazánkba, mert szoktak ilyen események lenni Magyarországon, és külpolitikai cél partnereket gyűjteni. Beavatkozás akkor van - folytatta -, ha valamely választáson induló politikai vezető anyagi támogatást fogad el valamely másik országtól, ez jogilag és erkölcsi értelemben sem vállalható. A „guruló eurókat” nem zárja ki, mert a brüsszeliek neki „megmondták pacekba”, hogy méltóztasson odébb állni. Az okokkal kapcsolatban megjegyezte, Magyarország számos alkalommal bizonyította, hogy más megoldások is lehetségesek, mint amit a brüsszeli elit választ.