Orbán Viktor: Nincs túlzás abban, hogy a 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás

sajtótájékoztató;

2026-01-05 11:59:00 CET

A kormánypárti TV2 háborús riogatására Orbán Viktor kifejtette, idegességre semmi ok, higgadtságra, illetve célirányosan jól meghozott döntésre van szükség. A magyarok nyugodtak lehetnek mert van békepárti alternatíva. Szerinte brüsszeli körökben az 1-es számú háborús pártot úgy hívják, hogy Európai Néppárt, a Tisza Párt a lerakata - közölte, hozzátéve, a szülőknek nem aggódniuk kell, hanem jól dönteni 2026 áprilisban.

A sorkötelezettség egy háborús intézkedés, ezért Magyarországon nem időszerű - folytatta Orbán Viktor, hozzáfűzve, Európában szerinte döntöttek arról, hogy háborúba fognak menni. A miniszterelnök szerint semmi túlzás nincs abban, túlzás az, hogy a 2026-os lesz a háború előtti utolsó magyarországi választás, „a háborús nyomás” nőni fog, hacsak nem tud megegyezni az Egyesült Államok Oroszországgal.