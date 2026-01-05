Orbán Viktor szerint nem észszerű elhagyni az Európai Uniót, szétesik magától is

sajtótájékoztató;

2026-01-05 12:08:00 CET

A brit Spectator azt kérdezte, az előrelátható jövőben az Egyesült Királysághoz hasonlóan Magyarország is elhagyhatja az Európai Uniót. Orbán Viktor közölte, a britek döntése bátor döntés volt, hiszen úgy döntött egy ország, hogy helyreállítja a teljes szuverenitását. De - folytatta - minden, ami rossz Brüsszelben nem történt volna meg, ha a britek maradnak. - Történt ami történt, az a kérdés, észszerű volna-e Magyarország számára követni az önök útját - mondta a kormányfő, kiemelve, szerinte nem, Magyarország nem olyan nagy és nem is atomhatalom, a britek bátor döntése számunkra nem járható, nem tanácsolná ezt a magyaroknak.

De lehet – folytatta –, hogy nem kell ebből kilépni, szétesik magától is - állapította meg. Hozzátette, az EU teljes vezetési káoszban van, ha nem szervezik át az EU-t, az egész szép lassacskán szétcsúszik, ma ennek éljük a napjait.