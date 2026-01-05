A magyar álláspont az, hogy nem akarunk globális erkölcsi álláspontot kialakítani

sajtótájékoztató;

2026-01-05 12:48:00 CET

A GB News kérdésére Orbán Viktor arról beszélt, Európa a migrációval olyan bajt hozott a saját fejére, mely a civilizációs gyökereinek megszűnésével fenyeget, csodák csodája, hogy Magyarország ebből ki tudott maradni. Nem az volt nehéz, hogy nemet mondjunk, hanem hogy kitartsunk a döntésünk mellett a Brüsszelből ránk nehezedő hatalmas nyomás mellett - állapította meg, majd közölte, már teljesen nyilvánvaló, hogy ez volt a helyes döntés. Abszurdnak nevezte, hogy emiatt Magyarországot fizetésre kötelezik.

A kormányfő hozzátette, megérti, hogy az Egyesült Államokból nézve ez eléggé aggasztó, innen nézve még aggasztóbb, egyre nehezebb együtt élni egy rendszeren belül két különböző logikával.

Hogy mit jelent a nemzetközi jog, az teljesen megváltozott, eddig szégyellősen tolták félre, míg már nem irányadó. Aki ezt nem látja, ne foglalkozzon külpolitikával - mondta Orbán Viktor egy másik, a venezuelai helyzettel kapcsolatos kérdésre. A magyar álláspont – folytatta –, hogy nem akarunk globális erkölcsi álláspontot kialakítani. Megtörtént, van ahogy van, mi azt nézzük, Magyarországnak ez jó vagy rossz - tette hozzá. Majd közölte, minden narkóállam bukása örömhír, az a legjobb, ha mindet letakarítják. - Takarítsa le az, akinek kézre esik, a szomszédságában van, meg ereje van hozzá - hangsúlyozta. Mint mondta, reméli, hogy a világpiaci energiaárakra mindez árcsökkentő hatással lesz. Beszélt arról is, hogy a közös uniós állásponthoz Magyarország nem járult hozzá. Erről azt mondta, közös külpolitikára nincsen szükség, mert számos kérdésben nem értünk egyet és nem is fogunk egyet érteni.