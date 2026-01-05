A Tisza Párt egyértelműen brüsszeli álláspontot követ, ami fájó dolog

sajtótájékoztató;

Bohár Dániel arról beszélt, Kéri Lászlót is letagadja Magyar Péter, de a sajtóban megjelentek felvételek arról, ahogy a Tisza Párt kampánystábjával egyeztet. Orbán Viktor közölte, ez nem tud másképp lenni, Magyarországon kétféle gondolkodás van, az egyik azt állítja, az EU jó pályán halad és Magyarországnak a dolga minél több ponton kapcsolódni.

Nekünk van egy koncepciónk, egy munkaalapú gazdaságunk és egy családalapú társadalmi rendszerünk, az EU-ban egyik sincs - közölte. Majd megállapította, semmi meglepőt, újszerűt nem lát, mindenki ott van, ahol a helye van. A kormányfő közölte, egyetlen újat lát, a háborút, és a Tisza egyértelműen brüsszeli álláspontot követ, ami fájó dolog.