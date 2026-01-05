Orbán Viktor Matolcsy Györggyel az MNB-elnök távozása előtt beszélt

A 444 kérdésére Orbán Viktor közölte, 8-10 éve nem találkozott Matolcsy György fiával, de akár találkozhatott volna vele, hiszen itt szokott lenni a városban. Matolcsy Györggyel a távozását megelőzően beszélt. Hozzátette, a jegybank semmilyen pénzügyi kérdésével nem foglalkozott soha a kormány. Ő egyébként nincs ellene, hogy a jegybankot vonják kormányzati ellenőrzés alá, de ebben a pillanatban ez nem lehetséges, így annak erényei és problémái sem tartoznak kormányzati felelősség hatáskörébe. Feltárt tények és dokumentumok alapján fogja mindenki megkapni, ami jár, ezt várja és ez fog bekövetkezni.Átírt jelentések, teljes, 266 milliárdos vagyonvesztés a Matolcsy-féle jegybanki alapítványnál