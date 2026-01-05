Orbán Viktor Matolcsy Györggyel az MNB-elnök távozása előtt beszélt

sajtótájékoztató;

2026-01-05 13:07:00 CET

A 444 kérdésére Orbán Viktor közölte, 8-10 éve nem találkozott Matolcsy György fiával, de akár találkozhatott volna vele, hiszen itt szokott lenni a városban. Matolcsy Györggyel a távozását megelőzően beszélt. Hozzátette, a jegybank semmilyen pénzügyi kérdésével nem foglalkozott soha a kormány. Ő egyébként nincs ellene, hogy a jegybankot vonják kormányzati ellenőrzés alá, de ebben a pillanatban ez nem lehetséges, így annak erényei és problémái sem tartoznak kormányzati felelősség hatáskörébe. Feltárt tények és dokumentumok alapján fogja mindenki megkapni, ami jár, ezt várja és ez fog bekövetkezni.