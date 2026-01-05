sajtótájékoztató;

2026-01-05 13:15:00 CET

A Direkt36 a közszolgáltatásokról kérdezett, felidézve, számos adat alátámasztja, hogy jóval az EU és OECD-átlag alatt költünk egészségügyre, visszaesett a legjobban teljesítő diákok aránya, nőnek a vasúti késések. Orbán Viktor közölte, ő büszke arra, amit elértek, 91 kórházat és rendelőintézetet újítottak fel, az egészségügyre fordított kiadások 2010-hez képest reálértékben 2,5-szeresére nőttek, és további 8 százalékkal fognak növekedni 2026-ban. A vasút rendbetétele gőzerővel zajlik, néhány év alatt Magyarországhoz méltó színvonalra fog jutni. A közoktatás éves költségvetése 175 százalékkal nőtt 2010-hez képest. Idén több mint 70 százalékkal fognak a tanárok többet keresni, mint 2023-ban - sorolta. Majd kiemelte, ő nem hiszi, hogy a dolgozók rosszul tennék a dolgukat, a kórházakban és iskolákban is szép munkát végeznek.