Játékos emlékezet

Mi újság a Futrinka utcában? – így szól Hajgató Terézia új kiállításának címe, a képeken pedig ismert mese- és rajzfilmfigurák, illetve azok bábuváltozatai sorakoznak. A tárlat igencsak rendhagyó helyszínen, a Klauzál téri Vásárcsarnok első emeletén található, a Ladó Galériában. De nézzük a képeket: az egyiken a rút kiskacsa mosolyog – aki valójában egy szépséges hattyú –, egy másikon a három kismalac tanakodik, de közben feltűnik a báránybőrbe bújt farkas is, míg egy képen tágra nyílt szemmel figyel a három simléderes sapkás kiskacsa, Tiki, Niki és Viki, na meg a nagybátyjuk, a kapzsi és pénzben fürdő Dagobert bácsi.
– Amikor elkezdtem ezt a sorozatot festeni, azon gondolkodtam, hogy mit is jelentenek ezek a figurák és a belőlük készült játékok nekünk, mai felnőtteknek. Hiszen gyerekként a figurák meséket, történeteket és azoknak a tanulságait is jelentették nekünk. Én például azonosultam a rút kiskacsával, aki alakította is a személyiségemet. Őt a többi kacsa másnak látta, mint aki valójában, miután felmerül számomra a kérdés, hogy vajon én olyan közegben vagyok-e, ahol lennem kell, ahol a többiek látják az értékeimet, ahol reális visszajelzést kapok magamról – mondja Hajgató Terézia, akinek a kiállítással nem rejtett célja, hogy a képeket nézve a felnőttek is feltegyék maguknak a kérdést, mit jelentenek nekik ezek a figurák. – Szeretném, ha az emberek a művek által visszamennének a múltba, és újra értelmeznék a mesék által közölt bölcsességeket és morális tartalmakat.
A három kismalac szintén fontos üzenetet hordoz a művész számára, hiszen a malactestvérek története az összetartásról szól. – Gyerekként butának tartottam a malacokat, mert nem értettem, hogy miért kell eleinte szénából meg fából építeniük házat, ha azt lerombolja a farkas. Felnőttként viszont látom, hogy a három malac megéli a testvéri közösséget, hiszen segítik egymást, és a mese ennek a fontosságát sugallja. Másrészt a malacok nem ítélkeznek a másik felett, hanem átadják egymásnak a tudást, hogy a szénából épült háznál jobb a faház, és főleg a tégla.
A tárlaton olyan játékokat is láthatunk, amelyek nem a művész korosztályának figurái voltak, hanem a korábbi generációé. – A szülők ezeket a játékokat ráhagyják a gyerekre. Nekem például volt olyan macim, ami szalmával volt tömve. Eszméletlenül jó érzés volt megfogni. Igaz foszlott, és nagyon kellett rá vigyázni, ezért külön is raktam a többi játéktól, és nem vele aludtam, hogy ne sérüljön. De ő volt a bölcs figura, akihez elmentek a többiek tanácsot kérni.
Infó: Hajgató Terézia: Mi újság a Futrinka utcában? Klauzál téri Vásárcsarnok, első emelet. Szerdától péntekig: 15:00 – 19:00
Galéria a Klauzál piacon
Hajgató Terézia kiállítása a Klauzál téri Vásárcsarnok első emeletén található a Ladó Galériában. – Amikor elhatároztam, hogy galériát nyitok, olyan helyet kerestem, ahol nincsen ajtó, hogy többen be merjenek jönni. És a piac ilyen, ezért hetedik kerületi lakosként a Klauzál téri Vásárcsarnokra esett a választásom – mondja Polgár László Ladó statisztikus, a galéria tulajdonosa, majd hozzáteszi: – Azért fontos nekem, hogy nincsen ajtaja a galériának, mert az a meggyőződésem, hogy sokan nem mernek betérni az ilyen helyekre. Ellenben a piacon az emberek szóba elegyednek az árusokkal, így velem is, és nem érzik azt, hogy valami frappáns antréval kellene belépniük a térbe, mint egy klasszikus galériában. Régen én is zavarban éreztem magam, amikor benéztem egy kiállításra. Hogy majd mit fognak gondolni rólam, vagy esetleg kérdeznek valamit, amire nem tudok válaszolni, és kiderül, hogy nem is értek a kortárs művészethez, csak tetszett, amit láttam a falakon.