Játékos emlékezet

kiállítás;Hajgató Terézia;

2026-01-06 15:29:00 CET

Vajon mit taníthatnak a felnőtteknek a gyerekként megismert mese- és rajzfilmfigurák? – ezt a kérdést teszi fel Hajgató Terézia kiállítása.

Mi újság a Futrinka utcában? – így szól Hajgató Terézia új kiállításának címe, a képeken pedig ismert mese- és rajzfilmfigurák, illetve azok bábuváltozatai sorakoznak. A tárlat igencsak rendhagyó helyszínen, a Klauzál téri Vásárcsarnok első emeletén található, a Ladó Galériában. De nézzük a képeket: az egyiken a rút kiskacsa mosolyog – aki valójában egy szépséges hattyú –, egy másikon a három kismalac tanakodik, de közben feltűnik a báránybőrbe bújt farkas is, míg egy képen tágra nyílt szemmel figyel a három simléderes sapkás kiskacsa, Tiki, Niki és Viki, na meg a nagybátyjuk, a kapzsi és pénzben fürdő Dagobert bácsi.

– Amikor elkezdtem ezt a sorozatot festeni, azon gondolkodtam, hogy mit is jelentenek ezek a figurák és a belőlük készült játékok nekünk, mai felnőtteknek. Hiszen gyerekként a figurák meséket, történeteket és azoknak a tanulságait is jelentették nekünk. Én például azonosultam a rút kiskacsával, aki alakította is a személyiségemet. Őt a többi kacsa másnak látta, mint aki valójában, miután felmerül számomra a kérdés, hogy vajon én olyan közegben vagyok-e, ahol lennem kell, ahol a többiek látják az értékeimet, ahol reális visszajelzést kapok magamról – mondja Hajgató Terézia, akinek a kiállítással nem rejtett célja, hogy a képeket nézve a felnőttek is feltegyék maguknak a kérdést, mit jelentenek nekik ezek a figurák. – Szeretném, ha az emberek a művek által visszamennének a múltba, és újra értelmeznék a mesék által közölt bölcsességeket és morális tartalmakat.

A három kismalac szintén fontos üzenetet hordoz a művész számára, hiszen a malactestvérek története az összetartásról szól. – Gyerekként butának tartottam a malacokat, mert nem értettem, hogy miért kell eleinte szénából meg fából építeniük házat, ha azt lerombolja a farkas. Felnőttként viszont látom, hogy a három malac megéli a testvéri közösséget, hiszen segítik egymást, és a mese ennek a fontosságát sugallja. Másrészt a malacok nem ítélkeznek a másik felett, hanem átadják egymásnak a tudást, hogy a szénából épült háznál jobb a faház, és főleg a tégla.

A tárlaton olyan játékokat is láthatunk, amelyek nem a művész korosztályának figurái voltak, hanem a korábbi generációé. – A szülők ezeket a játékokat ráhagyják a gyerekre. Nekem például volt olyan macim, ami szalmával volt tömve. Eszméletlenül jó érzés volt megfogni. Igaz foszlott, és nagyon kellett rá vigyázni, ezért külön is raktam a többi játéktól, és nem vele aludtam, hogy ne sérüljön. De ő volt a bölcs figura, akihez elmentek a többiek tanácsot kérni.

Infó: Hajgató Terézia: Mi újság a Futrinka utcában? Klauzál téri Vásárcsarnok, első emelet. Szerdától péntekig: 15:00 – 19:00