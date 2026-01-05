Annyira szétretusáltatta a fotóját Benjamin Netanjahu felesége, hogy a fotósok már fel se vállalták

Izrael;Benjamin Netanjahu;retusálás;

Kompromisszumként Sara Netanjahut tüntették fel fotósként.

Sara Netanjahut tüntette fel az izraeli kormány fotósként azokon a képeken, amelyek Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök feleségét ábrázolják, nyilvánvalóvá téve, hogy a fotókat már-már a manipuláció szintjéig retusálták - írja a Times of Israel.

A közzétett hivatalos fotók szemlátomást erősen retusáltak, sőt, némelyiket mesterséges intelligencia segítségével módosították. A manipulált fotókon Sara Netanjahu, a miniszterelnök felesége szerepelt, mint készítő, annak ellenére, hogy róla készítették azokat, vagyis nehéz más összefüggést találni, mint hogy a fotókat maga az izraeli kormányfő felesége alakíttatta át.

A 67 éves nőt a képeken természetesen jelentősen megfiatalították. A lap úgy tudja, azért jelölték meg készítőként Sara Netanjahut, mert az izraeli Kormányzati Sajtóiroda fotósai nem akarták felvállalni a manipulált képeket. Egy, az ügyben jártas, meg nem nevezett forrás a Times of Israelnek azt nyilatkozta, hogy a Miniszterelnöki Hivatal kompromisszumként döntött úgy, hogy Sara Netanjahu nevét tünteti fel a szerkesztett fotók esetében, jelezve, hogy a képeket az ő kérésére manipulálták.

A lap megjegyzi, hogy a hivatalos fényképekkel kapcsolatos etikai irányelvek általában tiltanak minden olyan manipulációt, amely a kisebb szín- vagy fényerő-korrekciókon túlmutató módosításokat tesz.