Benjámin Netanjahu bejelentette, hogy Izrael-díjjal tüntetik ki Donald Trumpot

2025-12-30 09:53:00 CET

A díjat még sosem nyújtottak át olyan embernek, aki nem rendelkezik izraeli állampolgársággal.

Izrael-díjjal tüntetik ki Donald Trump amerikai elnököt – jelentette be Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az amerikai elnökkel tartott megbeszélését követő közös sajtótájékoztatójukon Floridában.

Az izraeli kormányfő úgy fogalmazott, hogy Trump elnök „számos hagyománnyal szakított”, de az emberek később meglepetésükre megállapították, hogy „végtére talán mégis igaza volt”.

Netanjahu szerint ezért Izrael is szakít egy hagyománnyal, és

Trumpot egy olyan díjjal fogja kitüntetni, amelyet eddig még sosem nyújtottak át olyan embernek, aki nem rendelkezik izraeli állampolgársággal.

Azt mondta, erről Joáv Kis oktatási miniszter tájékoztatta telefonon.

Trump elnököt Izrael és a zsidó nép érdekében tett „kiemelkedő érdemeiért” tüntetik ki. Az Izrael-díj a zsidó állam legrangosabb kitüntetése.

Mint megírtuk, az amerikai elnök a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Egyesült Államok támogathatna egy újabb jelentős csapást Iránnal szemben, amennyiben az iszlám köztársaság elkezdené újjáépíteni ballisztikusrakéta- vagy nukleáris programját, s súlyos következményekre figyelmeztette a Hamász palesztin iszlamista szervezetet, ha nem kezdi meg a lefegyverzést a gázai béketerv értelmében.

Trump kitért arra is, hogy Ciszjordánia ügyében nincsenek teljes egyetértésben az izraeli kormányfővel.

– Hosszú ideje folyik a vita, egy nagy vita Ciszjordániáról. És nem mondanám, hogy 100 százalékban egyetértünk Ciszjordániával kapcsolatban. De megoldást fogunk találni

– válaszolta az elnök arra az újságírói kérdésre, hogy a zsidó telepesek okozta erőszak alááshatja-e a békét.

Benjámin Netanjahu Szíriáról azt mondta, Izrael érdekében áll, hogy békés határa legyen szomszédjával. Trump megjegyezte, hogy van egy megegyezésük az izraeli kormányfővel Szíriáról. – Biztos vagyok benne, hogy Izrael és ő (Ahmed as-Saráa szíriai elnök) jól kijönnek majd egymással. Megpróbálom elérni, hogy jól kijöjjenek egymással – tette hozzá.