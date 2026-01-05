Magyar Péter két pozitívumot tudott mondani Orbán Viktorról

sajtótájékoztató;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-05 19:21:00 CET

Orbán Viktorhoz hasonlóan a Tisza Párt elnöke is sajtótájékoztatót tartott, itt is megjelent néhány nemzetközi munkatárs.

Orbán Viktor évi egy nemzetközi sajtótájékoztatója napján Magyar Péter is sajtótájékoztatót tartott, ezen a Tisza Párt elnöke először is - mint beszámoltunk róla - egy bukott miniszterelnök mesedélelőttjének minősítette a kormányfő által elmondottakat, amelyben elhangzottak nyolcdimenziós összeesküvéselméletek, letagadta a valóságot, csak a magyar emberek millióinak mindennapjairól nem volt szó. A Tisza Párt elnöke ezt követően beszélt a parlamenti választásig tartó időszakról és a reménye szerint a választás megnyerése utáni kormányzati terveikről.

A hvg.hu egyebek közt a Tisza Világ applikációhoz köthető adatszivárgásról kérdezte Magyar Pétert, és hogy mekkora bírságra számítanak emiatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (NAIH). A Tisza Párt elnöke közölte, hogy Péterfalvi Attila NAIH-vezető minden kérdésére szívesen válaszolnak.

Magyar Péter visszatérően odaszólt a kormánypárti sajtó megjelent képviselőinek, az állami médiát például az észak-koreai propagandához hasonlította, s megüzente az MTVA munkatársainak, hogy tudja, nem jó kedvükből teszik, amit tesznek, így aki nem követett el bűncselekményt, annak a munkájára a kormányváltás után is számítanak majd. Az M1 munkatársa szerint számos meghívót küldenek a Tisza Pártnak, de ez Magyar Péter szerint hazugság.

A felvidéki magyar Paraméter egyebek közt arról kérdezte Magyar Pétert, hogy felvették-e kapcsolatot a legnagyobb szlovák ellenzéki erővel, a Progresszív Szlovákiával - amely felvetette a Beneš-dekrétumok nyomán ma is létező magyarellenes visszaéléseket. A Tisza Párt elnökének válasza szerint egyszer találkozott Ivan Korčokkal, a párt egyik prominensével, de egyéb kapcsolatuk jelenleg nincs. A felvidéki magyarok képviselőivel tervezik a hivatalos kapcsolatfelvételt, amelytől ők eddig elzárkóztak, de szerinte változni fog a helyzet, miután Orbán Viktor ma is csak mismásolt az ügyben.

A Tisza Párt elnöke kifejtette még, hogy nyílt levelet fog írni Robert Fico szlovák miniszterelnöknek, amin Orbán Viktor aláírásának is hagy helyet, hátha hajlandó kiállni a miniszterelnök is a felvidéki magyarok mellett.

A felvidéki magyar képviselet javaslatait meghallgatják arról, mit tartanak a jelenlegi gyakorlatban jónak és min kellene változtatni. A határon túli magyaroknak adott anyaországi juttatásokat nem veszik el, hanem megadják a kedvezményeket, juttatásokat az anyaországi magyaroknak is - ígérte a Tisza Párt elnöke, aki megtette még azt a javaslatot, hogy a támogatásokról ne az anyaországban vagy a Fidesz meghosszabbított kezei által döntsenek, hanem a helyiek tegyék ezt meg.

Az RTL kérdésére Magyar Péter beszélt arról, hogy a decemberben indított gyermekvédelmi forródórtjukon eddig több mint 100 bejelentést kaptak, amelyeket szakembereik feldolgoznak és ahol kell, feljelentéseket tesznek. Orbán Viktor szerinte szándékosan összemossa a javítóintézetis fiatalok esetét a gyermekvédelem ügyével, a kormányzat felelőssége pedig nem lehet kérdés, a magyarok joggal várják el, hogy a felelősöket elszámoltassák. A csatornának Magyar azt is elmondta, döbbenetes felelősséghárításnak tartja, ami az MNB-botránnyal kapcsolatban történik, a világ legnagyobb bankrablásáról van szó. Kármán András, a Tisza Párt gazdaságpolitikai szakértője ehhez hozzátette, hatalmas csúsztatás, amikor Orbán Viktor a jegybanki függetlenségre hivatkozva hárítja a kormányzati felelősséget, ugyanis lett volna lehetőségük ellenőrizni, hogy mi történik.

A Tisza Párt elnöke megismételte azt az ígéretet, miszerint kormányra kerülésük esetén 2,5 millió forintban maximálják a miniszterelnök fizetését.

Felidézte, hogy Orbán Viktor jelenlegi fizetése a legmagasabb Európában a gazdaság teljesítőképességéhez képest. Az ellenzéki vezető ehhez kapcsolódva azt is kijelentette, hogy a miniszteri és az államtitkári béreket a pedagógus-bértáblához kötik majd.

A Telexnek Magyar Péter egyebek közt arról beszélt, hogy a képviselőjelöltek majd a felkészülésüket követően adhatnak interjút, de megjegyezte, hogy már a balatonfüredi fórumukon is több mint tíz képviselő-jelöltjük adott interjút a sajtónak. A jelölteket arra biztatja, hogy derűvel és felkészülten várják a fideszes támadásokat.

A BBC újságírója feltette ugyanazt a kérdést Orbán Viktornak és Magyar Péternek, nevezetesen, hogy tudnak-e három pozitívumot mondani a másikról. Orbán Viktor lényegében egyetlen jó dolgot sem volt hajlandó mondani ellenfeléről, a Tisza Párt elnöke ezzel szemben kettő pozitívumot is el tudott mondani, az egyik, hogy az 1998 és 2002 közötti első Orbán-kormány számos jó intézkedést hozott, a másik pedig, hogy a migrációt alapvetően jól közelítette meg, amíg szabadon nem engedett több ezer, jogerősen elítélt embercsempészt. Harmadikat ő sem tudott mondani, egy jó hírként inkább közölte vele, hogy a kormányváltás után sokkal több ideje lesz az unokáival foglalkozni.

Az ATV-nek nyilatkozva - amely az állítólagos amerikai védőpajzsról kérdezett - a Tisza Párt elnöke kifejtette, hogy egy jól működő országnak nem kellene pénzügyi védőpajzs, csak nem kellene ellopni a milliárdokat a költségvetésből és haza kellene hozni az uniós forrásokat.

A Magyar Hang kérdésére - amely lapot a kormányinfókra köztudomásúlag nem szoktak beengedni - Kármán András elmondta, a magyar gazdaság sokat tudna profitálni az euró bevezetéséből, de hogy ez mikorra lehetne reális, azt csak a kormányzás első száz napja után tudná megmondani, mert számos feltétel még mindig nincs teljesítve ehhez. A gazdaságpolitikus szerint az első száz napban áttekintenék és reális alapokra helyeznék a magyar költségvetést, hazahoznák az uniós pénzeket, illetve az ígért (tehát nem az Index által lehozott, minden jel szerint AI által generált) adó- és nyugdíjprogramjukat is életbe léptetnék. A beharangozott adócsökkentéseket és a vagyonadó bevezetését Magyar Péter szerint a lehető leghamarabb meglépnék. Utóbbiból 300-600 milliárd forint bevételt várnának, a propaganda pénzelésének felszámolásából pedig további 500 milliárdot, ezek lehetővé teszik majd számos egyéb közt az áfacsökkentést. Emellett az uniós pénzek hazahozatalával terveznek több pénzhez jutni.

A Euronews a médiával való kapcsolatáról kérdezte Magyar Pétert, és arról, hogy a Tisza Párt elnöke gyakorta a független sajtót is szapulja. Az ellenzéki vezető erről elmondta, a média mint negyedik hatalmi ág bírálhatja a törvényhozó, illetve végrehajtó hatalmakat, és szerinte semmi gond nincs azzal, hogy ha a politikusok is bírálják adott esetben a sajtót, s elmondja a véleményét. Tagadta, hogy bármikor is arról beszélt volna, hogy nincs szükség a független médiára, s fontosnak nevezte a sajtószabadság megerősítését. Ugyanakkor mindent meg fognak tenni, hogy a propagandát ne mossák össze a valódi sajtóval, célja a kettő szétválasztása. Kijelentette azt is, hogy a választások után a Tisza Párt nem kívánja sajátjaként kezelni a közmédiát és nem szeretné aláásni a szabad média iránti bizalmat sem.

A 444 kérdésére Magyar Péter megerősítette az újévi beszédében önmerényletről, berepülő drónról, illetve hamisított felvételekről szóló információit, hozzátéve, reméli, minél kevesebb fog ténylegesen megvalósulni ezekből. A Venezuelát ért amerikai támadást Magyar Péter érdemben nem kívánta kommentálni, annyit mondott, hogy a nemzetközi jogot mindenki tartsa be és el kell kerülni az eszkalációt. Az Orbán-kormány által megvétózott uniós állásfoglalást a Kontroll kérdésére szintén nem kommentálta érdemben, állítása szerint nem olvasta a szöveget.

Arról, hogy Donald Trump Grönland elfoglalásával is fenyegetőzik, Magyar Péter elmondta, bízik a józan belátásban, még akkor is, ha a világ egyik vezető hatalmáról van szó.

Az AFP-nek a Tisza Párt elnöke elmondta, a korrupcióellenes intézkedések elfogadása, az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása, az egyetemek szuverenitásának visszaadása és a sajtószabadság ügyében biztos megállapodásra számít az EU-val egy kormányváltás után, hiszen ezek mind a magyar emberek érdekei is. Az idő azonban szorít, így minél gyorsabban szeretnék elérni, hogy visszakapják a befagyasztott uniós pénzeket, ehhez minél nagyobb felhatalmazásra lesz szükségük.

A sajtótájékoztató egy későbbi pontján befutott a kormánypárti Hír TV munkatársa is, akivel a Tisza Párt elnöke le is vágott egy kisebb csörtét. Egyebek közt arról esett szó, hogy az ellenzéki párt betiltaná-e a Hír TV-t, mire Magyar Péter arról beszélt, hogy nem tiltanának, de beszüntetnék az állami pénzcsapokat, éljenek meg a piacról. A csatorna kérdezett néhány baloldali, vagy annak tartott személyről is, akikkel éppen megpróbálják összekenni a Tisza Pártot. Magyar Péter elmondta, sem Bajnai Gordonnal, sem Bokros Lajossal, sem Lengyel Lászlóval nem találkozott soha, Kéri László pedig interjút készített vele. Róla megjegyezte, hogy egyébként Orbán Viktor is jóban volt vele, a miniszterelnök ma is emlegette őt. A Tisza Párt elnöke kifogásolta, hogy a propagandista közérdekű dolgokról már nem kérdezősködött.