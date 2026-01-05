Percről percre;Orbán Viktor;nemzetközi sajtótájékoztató;2026;

Orbán Viktor sajtótájékoztatója január 5-én

Orbán Viktor háborúja – Nemzetközi sajtótájékoztató percről percre

A magyar miniszterelnök már korábban jelezte, szerinte 2026 „a háborús döntés” éve lesz Európában a legutóbbi EU-csúcs után, amelyen nélküle született döntés az Oroszország ellen védekező Ukrajna támogatásról. 

Emiatt Orbán Viktor egyébként azt is elfelejtette, ki támadott meg kit 2022. február 24-én, Magyarország pedig nem támogatta azt az nyilatkozatot, amelyben az Európai Unió felhívta a figyelmet a nemzetközi jog tiszteletben tartására azután, hogy a Trump-adminisztráció elrabolta Nicolás Madurót, Venezuela elnökét és a feleségét.

A portál információi szerint Polgári Andrást kórházba vitték, ahol többször meg kellett műteni.