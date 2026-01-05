Magyar Péter: Orbán Viktor bukott miniszterelnök, aki mesedélelőttjén hazudozott, de magyar valóságról egy szót sem szólt

Fidesz;Orbán Viktor;sajtótájékozató;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-05 15:19:00 CET

A Tisza Párt elnöke Orbán Viktor miniszterelnök korábban bejelentett nemzetközi sajtótájékoztatója napjára hirdette meg a sajátját. Szerinte a következő miniszterelnökit már nem Orbán Viktor fogja tartani.

Ma egy bukott miniszterelnök tartott mesedélelőttöt, amelyben elhangzottak nyolcdimenziós összeesküvéselméletek, letagadta a valóságot, csak a magyar emberek millióinak mindennapjairól nem volt szó: arról, hogy miért nincs fertőtlenítőszer, vécépapír a kórházakban, nem beszélt a nem működő MÁV-ról, az oktatásról, a nem létező vidéki munkahelyekről, de a következő miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatót már nem Orbán Viktor fogja tartani – hangsúlyozta évindító sajtótájékoztatóján Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke szerint a miniszterelnök a legutóbbi nemzetközi sajtótájékoztatóján repülőrajtról, békéről, a gazdaság szárnyalásáról szónokolt. Ezzel szemben béke nem lett, a magyar gazdaság pedig szó szerint a földön maradt: 2002-óta nem volt érdemi növekedés, 30 százalékkal zuhantak a beruházások, folytatódott az állami szolgáltatások szétesése.

– Orbán Viktor a magyar egészségügyről is hazudott, és elhallgatta, hogy a kormánya tízezer kórházi ágyat szüntetett meg, 225 kórházi osztályt zárt be, de nem beszélt a magyarországi gazdasági válságról, a 3 millió létminimum alatt élőről, a szegénységben élő több százezer gyermekről.

Végighazudta a sajtótájékoztatóját az MNB-től elrabolt százmilliárdokról, a gyermekbántalmazásokról, és a Donald Trumppal kitárgyalt védőpajzsról, amiről ma körülírva, de elismerte, hogy hazudott.

Magyar Péter szerint a miniszterelnök az erdélyiek után a felvidéki magyarokat is magára hagyta. – A Beneš-dekrétumokat kritizálókat féléves börtönnel fenyegető szlovák jogszabály elfogadása után gyalázatos a magyar miniszterelnök hallgatása a magyargyűlölő Robert Fico lépésére, ahogy a magyargyűlölő román elnökjelölt támogatása is az volt. A Tiszára minden magyar számíthat a választásuktól és szavazatuktól függetlenül – emelte ki az ellenzéki vezető. Megismételt, hogy kormányra kerülve nemzetközi nyomásgyakorlást indítanak Szlovákiával szemben, az Európai Parlamentben pedig kötelezettségi eljárást kezdeményeznek, ha nem vonják vissza a magyarokat fenyegető törvényt.

A Tisza Párt elnöke szerint Orbán szintén nem beszélt a sok száz milliárd forint elbukott uniós forrásokról, összesen 800 milliárd forintról, és arról sem, hogy mit hozott nekünk 2025-ben: a Harcosok Klubját, a digitális polgári köröket, százmilliárdos pártpropagandát, közpénzen folytatott lejárató kampányokat, hatvanpusztát. Ugyanakkor – fogalmazott – hazudott a háborúról, sorkötelezettségről, Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáról is.

– A Tisza a béke pártja, és a béke kormánya lesz, a Tisza soha nem támogatta a sorkötelezettség visszaállítását, aki ellenkezőjét mondja, az hazudik – tette hozzá, idézve Nagy Feró egyik dalát: „Aki hazudik, az csal, aki hazudik az lopl, hazudni, csalni csúnya dolog”. Felsorolta, hogy a sorkötelezettség visszaállítását csak fideszes, KDNP-s politikusok és támogatóik (Kövér László, Kósa Lajos, Simicskó István, Schmidt Mária) kezdeményezték. – A Tisza soha nem támogatott illegális migrációt támogató döntést, sem paktumot, sem kvótát. Ellenben hazahozza a magyar embereknek járó pénzeket, nem fognak hazaengedni nem hogy 2200 embercsempészt, de egyet sem. Orbán Viktorral és Szijjártó Péterrel ellentétben nem támogatják Ukrajna gyorsított csatlakozását, és idézte a két fideszes erről szóló levelét, amit Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldtek korábban.

A Tisza Párt elnöke beszélt a parlamenti választásig tartó időszakról, várhatóan 97 napról és a reménye szerint a választás megnyerése utáni kormányzati terveikről. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy 2024-ben, valami történt Magyarországon, 2025-ben pedig átszakadt a gát a magyar emberekben, 2026-ban pedig sok szűk esztendő után vissza fogják venni a hazájukat. – A Tisza meg fogja nyerni a választást, és azon fogunk dolgozni, hogy minden magyar számára – határon belül és túl – a bőség évei jöjjenek el. Az Orbán-kormány rengeteg embert, köztük a saját szavazóikat is átverte és megkárosította – mondta Magyar Péter, aki a választási kampány időszakáról is beszélt.

– Két éve maroknyi ember kezdte el, elsőként a március 15-i nemzeti ünnepünknél váltunk láthatóvá, és félévvel később, 2024. október 23-án már fej fej mellett állunk a 16 éve kormányzó állampárttal, az „egykor volt fiatal, egykor volt demokraták szövetségével”, a Fidesszel. Azóta a Tisza Párt közössége minden hónapot megnyert. Ma már Magyarország legnagyobb, legerősebb és jelöltjeinkkel, önkénteseinkkel, a Tisza Szigetek több tízezer tagjával a legszervezetett politikai közössége lett – emelte ki a pártelnök.

Magyar Péter szerint az elmúlt időszak minden percében készültek a feladatra és tanultak, hibáztak is, de a hibáikat is mindig elismerték, és az a szándék vezette őket, hogy felhívják mindenki figyelmét arra, hogyan élnek az emberek a legkisebb településeken,

és arra hogy az állam nem működik, ami már nem csak Brüsszelből, de a Holdról is látszik. Ide sorolta a vasút, az iskolák, a gyermekotthonok állapotát. – 2026-ban bemutatjuk, hogyan lesz hazánk egy működő és emberséges ország. Készen állunk a választásra, a kormány-, majd rendszerváltásra, a kormányalakításra is. Az Orbán-kormánnyal szemben a leendő Tisza-kormány nem az ázsiai migránsokat, vendégmunkásokat, hanem a magyar munkavállakókat fogja előnybe részesíteni, a külföldi cégek helyett a magyar vállalkozásokat, az oligarchák helyett az ápolókat, az orvosokat, a rendőröket, a tanárokat, a becsületesen tanuló és dolgozó magyar embereket – tette hozzá.

Az ellenzéki vezető szerint a jövőben strómanok helyett a korszerű közlekedésért, a működő egészségügyért, a fejlődő oktatásért, a minőségi lakhatás megteremtéséért, a versenyképes munkahelyekért és az értékálló nyugdíjakért fognak dolgozni. – Az elértéktelendő forint helyett egy stabil nemzeti valutáért és később az euró bevezetéséért. Szuverenitásvédelmi Hivatal működtetése helyett a valódi szuverenitásért, a magyar emberek védelméért, határokon kívül vagy belül. A Tisza-kormány a végrehajtói maffia helyett az Európai Ügyészséghez való csatlakozást javasolja, Orbán Viktor európai rekorder áfája helyett 27 százalékról 5 százalékra csökkentést az egészéges élelmiszereknél, a tűzifánál és 5 százalékról nullára csökkentését a vényköteles gyógyszerek áfakulcsánál. A nyugdíjkasok elszegényítése helyett valódi nyugdíjemelést, az orbáni adóemelések helyett adócsökkentéseket.

Magyar Péter továbbá felelősen és átláthatóan működő országgyűlési képviselőket ajánl a magyaroknak, korrupció és lopás helyett a nemzeti vagyonvisszaszerzési- és védelmi hivatalt, digitális harcosok helyett hús-vér magyar embereket, felvidékiek szlovákozása helyett pedig három színt: piros-fehér-zöldet mindig, minden körülmények között. Gyűlölködés helyett társadalmi békét, megfélemlítés helyett nyugalmat, bizonytalanság helyett biztonságot. Ígérete szerint hatvanpusztai és batidai luxusbirtokok helyett előrelépési lehetőséget biztosítanak minden magyarnak, elszegényítés helyett pedig az uniós források hazahozatalát, a magyar gazdaság beindítását, a minimálbér és a bértáblák dinamikus emelését. A külpolitikáról kifejtette, hogy Magyarország a hazánk, minden magyar közös hazája. Szerinte Orbán Viktor saját, lidérces vágyainak szolgáltatta ki az országot, de nem fordulhat elő még egyszer, hogy az asztal szélére sodródjunk a döntéseknél.

A Tisza Párt elnöke a választási kampánnyal kapcsolatban leszögezte, hogy át lehet írni a választási törvényeket akár százszor vagy ezerszer is, ezekre több forgatókönyvvel is felkészült. – Ma nincs olyan választókerülete a Fidesznek, amelyben „lábon” mi ne lennénk jobban jelen. A következő időszakban is sokat leszünk az utcán, elvégezzük a feladatot,. amit sem a kiormány, sem a régi ellenzék nem tett meg eddig. Azt kéri minden magyar embertől, aki a Tisza tagjaival, önkénteseivel, fogjon velük kezet, hallgassa meg, akár ölelje meg őket, mert minden tiszás hazafi. A rendkívüli hidegre és havazásra tekintettel azonban most arra kéri a kampányolókat, hogy a éten tegyék azt félre, és segítsenek országszerte a magukra hagyott, idős embereken. Több mint, húsz millió forint értékben vásároltak a rászorulók számára csaknem ezer köbméter tűzifát.

Magyar Péter végül hozzátette, hogy már eddig is több szakemberüket bemutatták már ez a következő hetekben folytatódik majd a gazdaságfejlesztés, a külügy, az oktatás és az igazságügy területén. A választásig ismert lesz a Tisza Párt teljes szakértői csapata. Január végén bemutatják a valódi kormányprogramjukat, ami nem 600 oldalas, mesterséges intelligencia által hamisított, Rogán Antalék által megrendelt program lesz, amelynek sok eleme már régóta ismert.

– Ebben a kampányban az „atombombákat” ma Orbán Viktor és a kormánya szállítja. Az atombomba az elmúlt 15-16 év mérlege, hazánk legszegényebb és legkorruptabb országgá tétele. Ki fogjuk hangosítani a magyar emberek történeteit, elmondjuk a képviselőnek a történetét, aki mesés vagyonokra tett szert, de soha nem dolgozott, hogyan lett magántulajdon pár év alatt egy budapestnyi terület, hogyan kótyavetyélték el a minisztériumainkat, kastélyainkat. El fogjuk mondani, hogyan hurcolják meg az ország legtehetségesebb szakembereit, be fogunk mutatni megdöbbentő történeteket, azt, hogyan élnek ma a magyar emberek Magyarországon, hogy mivé vált ez az ország a Fidesz uralma alatt. Azt, hogy hányan éheznek, nyomorognak, milyen a közlekedés az oktatás, a gyermekvédelem, a mezőgazdaság, a magyar vidék állapota, hány embert fenyegetnek, tartanak sakkban fideszes kiskirályok, azt, hogy mit tettek velünk 16 év alatt – összegezte Magyar Péter.