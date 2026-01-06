Csúcsra járatják a hajléktalanszállókat, várólistát vezetnek a fővárosi önkormányzat által fenntartott intézményekben

Budapest;időjárás;hajléktalanszálló;

2026-01-06 05:45:00 CET

Az éjjeli menedékhelyeken azért még van hely a havazás miatt bekéredzkedőknek.

Már a havazás kezdete előtt csúcsra járatva működtek a fővárosi hajléktalanszállók. A fővárosi fedél nélküliek segítésével foglalkozó Budapesti Módszertani Szociális központ és Intézményei (BMSZKI) a Népszava kérdéseire válaszolva azt írta, hogy az általuk működtetett átmeneti szállók jelenleg 80-90 százalékos kihasználtsággal működnek. Ez a gyakorlatban teljes kihasználtságot jelent, amikor csak azok a férőhelyek szabadok, amelyekről éppen kiköltözött valaki és a várólistáról a soron következő ember még nem költözött be. Esetleg a szoba éppen a kiköltözés miatti tisztasági festés, takarítás miatt üres.

A BMSZKI várólistáin az átmeneti szállások helyeire december 31-én összesen 184 fő várakozott.

A BMSZKI által működtetett hajléktalanellátó intézményekben összesen 3050 állandó férőhely van, ám ebből 604 nappali melegedőként működik, tehát éjszakára nem nyújt menedéket. Az éjjeli menedékhelyeken az állandó helyek száma 875, míg télre megnyitottak újabb 185 helyet. Az átmeneti szállásokon összesen 1571 embernek van hely, de itt is vannak téli, átmeneti férőhelyek összesen 36 ággyal.

Az idei télre ideiglenesen 85 új férőhelyet alakítottak ki. Az egyiket egy régi Gyáli úti csempebolt helyén. Az új ideiglenes téli krízisszállás 60 fő befogadására alkalmas. A cél a zsúfoltság csökkentése, illetve az Előd utcai és a Könyves Kálmán körúti nagy éjjeli menedékhelyek tehermentesítése. Így elsősorban az onnan átirányított és az utcai szolgálatok által beszállított férfiakat fogadja (ha szükségessé válik, párokat és nőket is). Ezen a szálláshelyen kerekes székes és mozgásukban korlátozott személyek elhelyezésére is lehetőség van, sőt még a kutyákkal érkezőknek is van hely. Ezzel együtt alapszolgáltatásokat nyújt: pihenési, tisztálkodási, mosási lehetőséget fűtött, biztonságos helyen, továbbá meleg ételt (kenyeret és zsírt, ahogy az összes menedékhelyen alap). Este hat és reggel nyolc óra között tart nyitva, nap közbeni benntartózkodásra nincs lehetőség.

A BMSZKI éjjeli menedékhelyein és a kifejezetten erre a télre megnyitott szállásokon vannak még férőhelyek (itt nincs jogszabály által megszabott felvételi eljárásrend, így várólista sem). Az Előd utcában, a Könyves Kálmán körúton, valamint a Dózsa György úti női éjjeli menedékhelyen viszont már teljes kihasználtság, időnként a hivatalos férőhelyszámon felül is alszanak bent. Épp ezért nyitották meg télre a két másik szálláshelyet: az Életmentő Pontot (immár több éve, a Józsefvárosi önkormányzattal közösen), és a Gyáli útit. Az Életmentő ponton átlagosan 10-15 ember tölti az éjszakát, a Gyáli úton jelenleg 33.

A Menhely Alapítvány Diszpécserszolgálatától kapott tájékoztatás szerint az ünnepi időszak nagy nyugalomban telt, tavaly jóval nagyobb volt a zsúfoltság. Ők az összes fővárosi éjjeli menedékhelyre és időszakosan megnyitott szálláshelyre számítva közel 80 százalékos kihasználtságot tapasztaltak 2025 év végén.

A közterületi hajléktalanságban érintettek nagyságáról jelenleg is zajlik egy nemzetközi kutatás 35 Európai város, köztük Budapest részvételével. A Menhely Alapítvány által készített korábbi nem átfogó felmérés szerint mintegy 5-6 százalékkal kevesebb a hajléktalan Magyarországon, mint az elmúlt években. A szakértők szerint ennek oka egyértelműen a munkaerőpiaci helyzet. Több területen akkora a munkaerőhiány, hogy már azokat is felveszik, akiket korábban elutasítottak volna, ráadásul sokszor már szállást is kínál a foglalkoztató. Egyre nagyobb számban válnak hajléktalanná 65-70 évesek. Arra is van példa, hogy család hoz be idős embereket, mert már nem tudják ellátni, eltartani őket. Közben az állami gondozotti rendszer üzemszerűen termeli ki a hajléktalanokat.

A férőhelyek száma mellett az is fontos, hogy ezek területi elhelyezkedése és a minősége (infrastruktúra állapota, elérhető szolgáltatások, szakemberek ) – hívja fel a figyelmet a BMSZKI, azt is hozzátették, hogy a hajléktalanellátás jogszabályi keretei és állami finanszírozása évek óta nem követte az ügyfélkör változásának szükségleteit. Nem tud választ adni adni a sok idős, beteg, pszichiátriai és egészségügyi problémával küzdő ember ellátására ez az intézményrendszer.

A fővárosi önkormányzat mindenesetre erőn felül teljesít. A budapesti hajléktalanellátásra költött évi 10,3 milliárdos keretből 5,5 milliárdot a főváros biztosít, a többit az állam, illetve a BMSZKI saját bevételeiből teszi hozzá.