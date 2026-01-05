Elakadt egy isztambuli járat Ferihegyen, miután egy vontató fűre tolta a repülőt, az utasokat leszállították

airbus;késés;Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér;Pegasus;

2026-01-05 22:11:00 CET

A gép csak több órás késéssel tudott felszállni, előbb ugyanis a malőr, majd a havazás okozott gondokat.

A barátnőm ma Isztambulba repült volna, de a Pegasus eltolta a felszállást 15:05-ről 16:35-re majd 17:35 re. Végül 18:25-kor a kapitány szólt, hogy nem tudnak felszállni, mert a pálya nincs megtisztítva a felszálláshoz – idézte a Telex egyik olvasójuk beszámolóját arról, hogy végül csak az eredeti időponthoz képest órák múlva tudott felszállni a légitársaság járata.

– A Pegasus PC332 járatszámú Budapest-Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében a légijármű elakadt – válaszolta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér illetékese a portál megkeresésére, hozzátéve, hogy a fedélzeten lévő 176 utast kiszállították, nem sérült meg senki, visszavitték őket a terminálépületbe, és az üzemeltető megkezdte a repülő kihúzását a sárból.

– Fennakadás nincs, a reptér biztonságosan üzemel – írták az erőteljes a havazás ellenére, mert a Budapest Airport flottája folyamatosan takarítja a futópályákat, gurulóutakat és előtereket. Megjegyezték azonban, hogy a repülők jégtelenítése és az Európa-szerte tapasztalható időjárási gondok miatt előfordulhatnak késések.