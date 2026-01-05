Operatív törzs jött létre a téli idő kezelésére

havazás;hideg;Operatív Törzs;téli időjárás;

2026-01-05 18:57:00 CET

Orbán Viktor miniszterelnök a várható „extrém időjárásra” hivatkozva Pintér Sándor belügyminiszterre bízta a védekezés koordinálását. A legfrissebb előrejelzés szerint szerda reggelig kiterjedt havazás, hófúvás és ónos eső is várható, de a hőmérséklet jellemzően mínusz tíz fok fölött marad.

„Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatóak. Orbán Viktor miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására” – adta hírül közleményében Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK). A közleményben, amelyben már évek óta HungaroMet néven szereplő meteorológiai szolgálat nevét tévesen írták, arra kérnek mindenkit, hogy a következő napokban kísérjék fokozott figyelemmel a meteorológiai riasztásokat a met.hu, az aktuális útviszonyokat az utinform.hu, a hatóságok közleményeit, valamint használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (katasztrofavedelem.hu/37/vesz).

– Az operatív törzs tagjai: a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügy Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMET Zrt., az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV-csoport vezető munkatársai – derült ki a közleményből.

A HungaroMet hétfő délután közzétett, figyelmeztető előrejelzése szerint kedd éjfélig több hullámban kiterjedt havazás várható. Ahogy írták, csapadékzóna érkezett délnyugat felől, és erősödve terjed tovább északkeleti irányba, ma estére eléri az északkeleti tájakat is. – Az ország nagy részén havazás várható, kedd reggelig nagy területen valószínű jelentősebb hótakaró kialakulása. Általában 5-10 cm-es hóréteg alakulhat ki, de északnyugaton, Kisalföld, és Sopron térségében ennél kevesebb, délen és az Alföld középső részein viszont akár 10-15 cm is hullhat. Kedden az északnyugati tájak kivételével, újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani, sőt a déli országrészben szerda reggelig 20 cm friss hó hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 cm-es hótakaró is összegyűlhet.

A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, ami az utakra fagyhat. Ugyanakkor, a napi előrejelzések szerint az ország legtöbb táján sem lesz extrém hideg, a legtöbb helyen még éjszaka sem esik a hőmérséklet mínusz tíz fok alá. Ugyanakkor kedd hajnalig a keleti, délkeleti megyékben fagyott eső, ónos eső is lehet, arrafelé vastagabb jégbevonat is képződhet. A Bakony térségében, majd a Dunántúl északnyugati részén és kedd estétől északkeleten hófúvásra is számítani lehet