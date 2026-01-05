Navracsics Tibor: meg kell hallgatni az önkormányzatokat

Navracsics Tibor;Versenyképes Járások Program;

2026-01-05 20:28:00 CET

Eger vezetésével megállapodásra jutottunk arról, hogy a város által befizetett iparűzési adó túlfizetésének mértékét milyen célra lehet fordítani. Ugyanilyen megállapodások születnek a közeljövőben mind a 16 érintett megyei jogú várossal is – mondta hétfőn Egerben Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter.

Tavaly, amikor a Versenyképes Járások program indult, előzetes kalkulációval kellett megállapítani ennek költségvetését, vagyis a Pénzügyminisztérium saccolta meg, hogy az egyes települések várhatóan mekkora összeget fognak befizetni iparűzési adóként, illetve iparűzési adó többletként. Már akkor felmerült az a kérdés, hogy mi lesz, ha ez az előrejelzés és a tényleges folyamatok nem fedik teljes egészében egymást. Két ilyen eset fordulhat elő: egy önkormányzat végül a cégek rosszabb gazdasági teljesítménye miatt nem tud annyit befizetni, illetve, ha jobb eredmény születik, és ebből adódóan többet kell befizetnie.

- Az első eset volt az egyszerűbb, hiszen ott viszonylag könnyen megállapodtunk abban, hogy ekkor sem csökkentjük az adott településnek, illetve az adott járásnak jutó fejlesztési támogatást, hanem a költségvetés pótolja azt. A másik esetben viszont a Megyei Jogú Városok Szövetsége, mint a legerősebb gazdasággal rendelkező városok szövetsége vetette fel, hogy amennyiben egy önkormányzat „túlfizet”, legyen lehetőség arra, hogy a kormány visszaadja a pénzt, illetve ennek legalábbis egy részét - mondta Navracsics Tibor.

Hozzátette: a nagyobb befizetőkkel a következő hetekben a pénz felhasználásáról külön-külön megállapodást fognak kötni. Az egyeztetéssorozat első állomása volt hétfőn Eger, ahol Vágner Ákos fideszes polgármester bejelentette: 220 milliót kap vissza a város, s ezt a pénzt a parkolási rendszer korszerűsítésére és városgondozási eszközök pótlására fordítják majd. Eger összes túlfizetése egyébkét 686 millió forint volt, ennek 35 százalékát kapja vissza a település a kormánytól.

A december 31-én megjelent Magyar Közlönyben a kifizetés technikai gyorsítása érdekében már napvilágot látott annak a 401 településnek a neve, amelyik ilyen nevesített fejlesztési támogatást kap, s valamennyinél ugyanolyan módszer alapján számolták ki ezt az összeget: a többletbefizetésüket csökkentették a Versenyképes Járások Programban kapott fejlesztési támogatással, s e kettő különbözetének egy általános, 35 százalékos visszatérítését kapják meg.

Lapunk megkérdezte Navracsics Tibort, mit értett azon a minapi bejelentésén, hogy újra kell gondolni az önkormányzatokra rótt szolidaritási adók rendszerét. - A legfontosabb sarokpont az, hogy konzultálnunk kell, s meg kell hallgatni az önkormányzatokat. A napokban találkozom a legnagyobb önkormányzati szövetségekkel, mert látjuk, hogy ez az adóelvonás az önkormányzatok gazdálkodásának egyik legérzékenyebb pontja. Olyan megoldást kell találnunk, ami megfelel a nagyvárosoknak, megfelel a kisvárosoknak, a gazdag, szegény önkormányzatoknak és a kormánynak is - mondta.