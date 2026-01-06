Több mint négyszázmillió forint vissza nem térítendő támogatást vettek fel a Simonka-ügy fővádlottjai a büntetőper kezdete óta

agrártámogatás;büntetőper;Simonka György;agrártámogatások;

2026-01-06 06:45:00 CET

A politikus vádlott-társainak egy része a szakmájában maradt, így az elsőrendű vádlott továbbra is mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik, miközben a vád szerint a bűnszervezet tagjait éppen a zöldség-gyümölcs termelői csoportok számára igényelhető támogatások jogellenes megszerzésével vádolják.

Az ügy elsőrendű vádlottja, valamint Simonka György és a volt fideszes országgyűlési képviselő szintén vádlott rokonai is évről évre fölveszik a vissza nem térítendő agártámogatásokat – írja a 24.hu.

Simonka György büntetőpere a hatodik évfordulójához érkezett. Az egykori kormánypárti politikust és 33 társát bűnszervezetben elkövetett, 1,4 milliárd forintos károkozással vádolják, az ügyet a Fővárosi Törvényszéken tárgyalják első fokon 2020 óta. A portál felidézi, hogy noha a közelmúltban a koronatanúk is színre léptek – és Simonkára nézve meglehetősen meredek, terhelő állításokat tettek –, nem igazán látni az eljárás végét. És bár Simonka az országos politikától visszavonult, Békés vármegyében továbbra is aktív, Pusztaottlakán a büntetőügye ellenére újraválasztották polgármesternek, nemrég pedig egy kommentben hivatali visszaéléssel és befolyással üzérkedéssel vádolta meg magát, ami miatt Hadházy Ákos feljelentést tett.

A politikus vádlott-társainak egy része szintén a szakmájában maradt, így az elsőrendű vádlott továbbra is mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik, miközben a vád szerint a bűnszervezet tagjait éppen a zöldség-gyümölcs termelői csoportok számára igényelhető támogatások jogellenes megszerzésével vádolják. A 24.hu szerint

a per indulása óta az elsőrendű vádlott több tucatszor kapott vissza nem térítendő állami és európai uniós támogatást.

Az ügyészség Simonkát tartja a bűnszervezet tényleges irányítójának, a volt politikus azonban csak a harmadrendű vádlott, a sorban megelőzi őt a vád fókuszában álló Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft. egykori ügyvezetője. Az előbbi társaságot korábban Kékessy Mihály György vezette.

Az elsőrendű vádlott gazdálkodóként tevékenykedik egy szabolcsi településen, és a Magyar Államkincstár támogatói nyilvántartásának adatai szerint

csaknem 370 millió forint támogatást vett fel költségvetési és európai uniós forrásból a büntetőper 2020. januári kezdete óta.

A portál az államkincstár adatbázisa alapján azt írja, agrártámogatásként

2020-ban 82 965 818,

2021-ben 112 536 463,

2022-ben 62 673 281,

2023-ban 67 985 577,

2024-ben 12 266 775,

2025 szeptemberéig pedig 31 358 134 forintot fizetett ki Kékessynek a kincstár.

A támogatások közt van több terület alapú és kárenyhítési támogatás, valamint többéves programok kifizetése is, mint az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés.

De nem Kékessy az egyetlen, aki a büntetőper során állami támogatásban részesült. A 24.hu összesítése alapján

Simonka és a szintén vádlott felesége ugyancsak kapott támogatást – igaz, jóval szerényebb összegben. Az állami adatbázis szerint az elmúlt hat évben ők ketten valamivel több mint tízmillió forint agrártámogatást vettek föl.

a volt politikus unokahúga, a hatodrendű vádlott is kihasználta a támogatási rendszer lehetőségeit, és több mint 30 millió forintot vett föl a per kezdete óta.

valamivel több mint ötmillió forint támogatásban részesült a negyedrendű vádlott, Kerényi János volt fideszes országgyűlési képviselő unokaöccse.