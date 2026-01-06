Több mint négyszázmillió forint vissza nem térítendő támogatást vettek fel a Simonka-ügy fővádlottjai a büntetőper kezdete óta

Az ügy elsőrendű vádlottja, valamint Simonka György és a volt fideszes országgyűlési képviselő szintén vádlott rokonai is évről évre fölveszik a vissza nem térítendő agártámogatásokat – írja a 24.hu.
Simonka György büntetőpere a hatodik évfordulójához érkezett. Az egykori kormánypárti politikust és 33 társát bűnszervezetben elkövetett, 1,4 milliárd forintos károkozással vádolják, az ügyet a Fővárosi Törvényszéken tárgyalják első fokon 2020 óta. A portál felidézi, hogy noha a közelmúltban a koronatanúk is színre léptek – és Simonkára nézve meglehetősen meredek, terhelő állításokat tettek –, nem igazán látni az eljárás végét. És bár Simonka az országos politikától visszavonult, Békés vármegyében továbbra is aktív, Pusztaottlakán a büntetőügye ellenére újraválasztották polgármesternek, nemrég pedig egy kommentben hivatali visszaéléssel és befolyással üzérkedéssel vádolta meg magát, ami miatt Hadházy Ákos feljelentést tett.„Az az igazságszolgáltatás, melynek igyekeztem elkötelezett képviselője lenni, mára megszűnt létezni” – Bejelentette lemondását a Simonka-per bírája
A politikus vádlott-társainak egy része szintén a szakmájában maradt, így az elsőrendű vádlott továbbra is mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik, miközben a vád szerint a bűnszervezet tagjait éppen a zöldség-gyümölcs termelői csoportok számára igényelhető támogatások jogellenes megszerzésével vádolják. A 24.hu szerint
a per indulása óta az elsőrendű vádlott több tucatszor kapott vissza nem térítendő állami és európai uniós támogatást.
Az ügyészség Simonkát tartja a bűnszervezet tényleges irányítójának, a volt politikus azonban csak a harmadrendű vádlott, a sorban megelőzi őt a vád fókuszában álló Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft. egykori ügyvezetője. Az előbbi társaságot korábban Kékessy Mihály György vezette.
Az elsőrendű vádlott gazdálkodóként tevékenykedik egy szabolcsi településen, és a Magyar Államkincstár támogatói nyilvántartásának adatai szerint
csaknem 370 millió forint támogatást vett fel költségvetési és európai uniós forrásból a büntetőper 2020. januári kezdete óta.
A portál az államkincstár adatbázisa alapján azt írja, agrártámogatásként
2020-ban 82 965 818,
2021-ben 112 536 463,
2022-ben 62 673 281,
2023-ban 67 985 577,
2024-ben 12 266 775,
2025 szeptemberéig pedig 31 358 134 forintot fizetett ki Kékessynek a kincstár.
A támogatások közt van több terület alapú és kárenyhítési támogatás, valamint többéves programok kifizetése is, mint az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés.
De nem Kékessy az egyetlen, aki a büntetőper során állami támogatásban részesült. A 24.hu összesítése alapján
Simonka és a szintén vádlott felesége ugyancsak kapott támogatást – igaz, jóval szerényebb összegben. Az állami adatbázis szerint az elmúlt hat évben ők ketten valamivel több mint tízmillió forint agrártámogatást vettek föl.
a volt politikus unokahúga, a hatodrendű vádlott is kihasználta a támogatási rendszer lehetőségeit, és több mint 30 millió forintot vett föl a per kezdete óta.
valamivel több mint ötmillió forint támogatásban részesült a negyedrendű vádlott, Kerényi János volt fideszes országgyűlési képviselő unokaöccse.
megtalálható a támogatási adatok közt a kilencedrendű vádlott neve is, ő a nyilvántartott támogatói adatok alapján csaknem 26 millió forint vissza nem térítendő támogatást vett föl.