Még el se kezdték építeni a NER elitiskoláját Lipótmezőn, de már elköltöttek rá több mint egymilliárd forint közpénzt

Nyeli a közpénzt a NER elitképzője.

A kínai Fudan Egyetem, illetve a dél-budai szuperkórház megvalósítására létrehozott állami alapítványokhoz hasonlatosan a NER bentlakásos budai elitiskolájának felépítésére létrehozott Közép-európai Oktatási Alapítvány (KEOA) se jutott közelebb a kitűzött célhoz, viszont magas hőfokon égeti a közpénzt. A Fudan Egyetemet már hivatalosan is kukázta az Orbán-kormány (az új cél a Diákváros gyorsított ütemű felépítése), de a cirka 638 milliárdra becsült szuperkórház, illetve a 100 milliárd feletti becsült költségű nemzetközi gimnázium elméletben továbbra is létező kormányzati terv. A korábban Magyar Levente államtitkár által beharangozott ambiciózus 2023-as átadási határidő mindenesetre úgy múlt el, hogy a területen még egy kapavágás se történt, ahogy azóta se.

Ennek ellenére vannak azért, akik jól járnak vele. Az egykori Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) 18,3 hektáros ingatlanára tervezett nemzetközi elitképző megvalósításra külön vagyonkezelő alapítványt hoztak létre 2020-ban, amelyet rögvest ki is stafíroztak 3,5 milliárdos vagyonnal. Az alapítvány a közzétett beszámolók, közbeszerzési dokumentációk és szerződések alapján 2021- 2024 között cirka 1,3 milliárd forintot fizetett ki többek kötött vagyonellenőri szolgáltatásra, jogi tanácsadásra, könyvelésre, irodabérletre és munkabérekre.

Bérköltségre 2024-ben – az utolsó elérhető beszámoló szerint - háromszor annyit költött az öt főt foglalkoztató alapítvány, mint 2021-ben.

Az induláskor még 18,7 millió forint szerepelt a pénzügyi beszámoló személyi juttatásokról szóló során, míg a 2024-es beszámolóban már 55,6 millió forint. Ez egyenlő elosztás esetén legalább havi bruttó 820 ezer forintos juttatást jelent például Pacsay-Tomassich Orsolyának, aki a kuratórium főigazgatói teendőit látja, miközben külügyi államtitkár, a Magyar Diplomáciai Akadémia elnöke, illetve egy másik külügyi alapítvány, a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány (KEOMA) vezetőségi tagja is. Itt is, ott is Magyar Levente az elnök.

Mindkét alapítvány beletartozik az Orbán-kormány által létrehozott közfeladatot ellátó közérdekű az unió által is bírált vagyonkezelő alapítványainak (KEKVA) körébe. Mindkét alapítványra több milliárdos közvagyont bíztak. A NER-iskola létrehozása körül bábáskodó KEOA kuratóriumi tagjai között ott van Csányi Sándor OTP vezér lánya, Csányi Gabriella, Kiss-Rigó László szeged-csanádi katolikus megyéspüspök, aki legutóbb Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kört alapított, illetve Maróth Miklós orientalista, Orbán Viktor tudománypolitikai tanácsadója.

A bérköltségek mellett jelentős tételt tesznek ki a vásárolt szolgáltatások. Az alapítvány 2021 óta veszi igénybe a Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda vagyonellenőri szolgáltatásait havi egymillió forintért. Az ügyvédi iroda névadója, Giró Szász János, a volt kormányszóvivő Giró-Szász András unokatestvére, egykoron közös bt-jük is volt. A Giró-Szász ügyvédi iroda rendszeresen kap kormányközeli megbízásokat, dolgozott Németh Szilárdnak Csepel egykori fideszes polgármesterének is. Ennél is többet húz az alapítványtól a Sárhegyi és Társai ügyvédi Iroda, amely jogi tanácsadásért számláz 2 040 000 forintot havonta 2022 óta. Ez az iroda készítette el 160 millióért a rákosrendezői pályaudvar hasznosításáról szóló jogi elemzést is, amelyet azután első körben dubaji befektetőknek adott el meglehetősen nyomott áron az Orbán-kabinet.

Az alapítvány szerződéslistáján szerepel még egy könyvelő cég, amely 503 ezer forintért nyújt számviteli és pénzügyi, bérszámfejtési szolgáltatást 2024-től kezdődően, valamint a Manevi Zrt., amely havi 519 ezer forintos áron ad bérbe irodákat az alapítványnak 2023 óta, ugyanott ahol a másik külügyi alapítvány is székel. A Manevi Zrt. történetesen egyike azon két állami cégnek, amelyet alapításakor a KEOMA ajándékba kapott a kormánytól. Tehát a Magyar Levente által felügyelt egyik alapítvány birtokolta cég ad bérbe irodákat a másik közalapítványnak, amit szintén ő felügyel.

A nemzetközi elitiskolát a 2007-ben bezárt OPNI egykori épületegyüttesében alakítanák ki. A 35 épületből álló, összesen 68 ezer négyzetméter összterületű ingatlanegyüttest rendkívül rossz állapotban vették át. Az életveszély elhárítására 292,5 milliót költöttek 2023-ban, majd további 240 milliót állagmegóvásra 2024-ben. Az anyagi jellegű ráfordítások 2024 végére meghaladták az 1,2 milliárd forintot, de a bentlakásos iskola megvalósításának árát ennek a többszörösére, már évekkel ezelőtt is 100 milliárd fölöttire taksálták.

UPDATE

Cikkünk megjelenése után az OTP arról tájékoztatta lapunkat, hogy Csányi Gabriella már nem tagja a KEOA kuratóriumának. A neve tegnap még szerepelt a kuratóriumi tagok között, ma délutánra törölték. Az OTP szerint már tavaly lemondott a tagságról, de erről végül nem küldtek semmiféle iratot.