Hamarosan befagy a Balaton, de korcsolyázni még nem lehet rajta

havazás;időjárás;fagy;Balaton;

2026-01-06 08:32:00 CET

Az öblökben már megjelent a jég.

Befagy a Balaton, de sportolásra még nem lesz alkalmas - figyelmeztet a HungaroMet a Facebook-oldalán.

A bejegyzés felidézi, a kétezres évek elejéig januárra rendszerint befagyott a Balaton, ekkor gyakran 20 centi körüli jégvastagság is előfordult. Az utóbbi években viszont alig jelent meg jég a nyílt vízen, komolyabb befagyás 2017 elején volt, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 centiméteres jégvastagság volt jellemző.

Jelenleg a Siófoki Viharjelző Obszervatórium előtt még hullámzik a Balaton, és bár a víz hőmérséklete hétfő este 1 fokos volt, az öblökben már megjelent a jég.

A HungaroMet szerint a következő napokban várhatóan folyamatosan 0 fok alatt lesz a léghőmérséklet a tó környékén, illetve vastagabb (körülbelül 10 centi) hóréteg is várható a parton.

Mindez elősegíti, hogy a nyílt vízen is napokon belül megjelenjen az összefüggő jég, azonban annak állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas.

A hideg mellett ugyanis a sportoláshoz alkalmas jéghez szükség van arra is, hogy azt ne fedje be hó, hiszen az rossz irányban befolyásolja a jég állagát.