Folytatódik a havazás, néhol 30 centis hótakaró is kialakulhat

havazás;időjárás;hófúvás;ónos eső;figyelmeztetés;

2026-01-06 07:46:00 CET

Az ország minden területén figyelmeztetés van érvényben.

Folytatódik a hamisítatlan téli idő, átmeneti szünet után a déli óráktól újabb kiterjedt csapadékzóna érkezik, ami kiterjedt havazást okoz főként a délutáni, valamint az éjszakai órákban – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A csapadékzónából már ott is döntően hó várható, ahol eddig inkább a folyékony halmazállapot dominált. Az északnyugati vidékeket kevésbé érintheti a csapadékrendszer, arrafelé gyengébben eshet, míg máshol a hótakaró jelentős vastagodására lehet számítani holnap reggelig.

A havazás miatt két vármegye (Győr-Moson-Sopron és Vas) kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki, Baranya és Bács-Kiskun vármegyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben.

Éjfélig az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 centiméter hóréteg is összejöhet. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hó tartósan meg fog maradni és az utakra fagyhat. A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméter friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 centis hótakaró is összegyűlhet.

Napközben a megélénkülő, helyenként megerősödő északnyugati szél főként a Dunántúl nyugati felén hófúvást eredményezhet. Estétől északkeleten is megélénkülhet, megerősödhet az északias irányú szél, így ott is kialakulhat hófúvás. Emiatt kilenc vármegyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Napközben nem valószínű ónos csapadék, viszont estétől a keleti határvidéken jelentős bizonytalanság mellett ismét előfordulhat időszakosan ónos eső.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -4 és +1 fok között várható, késő estére -5 és 0 fok közé csökken a hőmérséklet.

A közlekedésben továbbra is jelentős fennakadások fordulhatnak elő, így a HungaroMet arra figyelmeztet, hogy aki útnak indul, tájékozódjon sűrűn az aktuális útviszonyokról.