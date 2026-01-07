Még az adatelemzőket is meglepték a Sir Keir Starmer brit miniszterelnökkel szembeni ellenséges érzelmek

Brit Munkáspárt;közvélemény-kutatás;Egyesült Királyság;népszerűségvesztés;Sir Keir Starmer;

2026-01-07 13:35:00 CET

A friss felmérések nem igazolják a brit kormányfő ígéretét, hogy az idei év minden tekintetben pozitív változásokat fog hozni.

A kormányfő idén a szokásos újévköszöntő és programbeszéd helyett a BBC vasárnap reggeli zászlóshajó politikai magazinját vette igénybe, hogy Laura Kuenssberg műsorvezetőnek kifejtse, milyen pozitív változásokra számíthat a lakosság a megélhetési költségek, a szociális szféra és az egészségügy területén. Ígérete szerint "ismét mindenki számára felcsillan a remény". Magabiztos fellépését azonban teljesen megcáfolta egy új Ipsos közvélemény-kutatás eredménye, amely csekély bizonyítékát adja az emberek Sir Keir-be vetett bizalmának. A megkérdezettek kevesebb mint a fele tekinti továbbra is a "változás építészének" a kormánypárt frontemberét, aki másfél éve még földcsuszamlásszerű győzelemre vitte a Labourt. Nem gondolják, hogy 2026 vége még a Downing Street 10.-ben találná a Sir Keirt, Lady Victoriát, valamint két tinédzser gyermeküket, akiknek csak a nemét és korát (17 éves fiú és 15 éves lány) ismerik a választópolgárok, nevüket nem.

Ahogy George Parker, a Financial Times politikai főszerkesztője fogalmazott, még a "pollstereket is meglepte a megkérdezettek által kinyilvánított ellenségesség foka", bár a kormányfő szövetségesei úgy érzik, "képesek fordítani", különösen, ha sikerül a megélhetési költségek csökkentésére helyezni a hangsúlyt.

Miközben jó ok van azt gondolni, hogy Sir Keir nem éli túl a hatalomban az évet, a Munkáspárt "DNS-ében" a vezetők leváltása nem szerepel olyan mértékben, mint a Konzervatívokéban, akik a Brexit 2016 júniusi megszavazása és a 2024-es választási kudarc között öt kormányfőt "pusztítottak el", és mire mentek vele?

Sir Keir maga az említett BBC-interjúban már előre figyelmeztette esetleges riválisait, hogy a szélsőjobboldali, populista Nigel Farage vezette Reform UK malmára hajtják a vizet, ha összeesküvést szőnek ellene. Mint fogalmazott, az ellene való fellépés "végtelen káoszhoz" vezetne és maga a párt lenne "kiakolbólítva a hatalomból", ahogy ezt a toryk tapasztalata is igazolta. "Senki nem akar visszatérni ehhez a politikához, mert ez nem felel meg a nemzeti érdekeknek. Nem vagyok hajlandó az országot kitenni ennek a viharnak. Ugyanebben a székben fogok ülni 2027-ben, és ha ez a hosszú formátumú interjú beválik, jövő év januárjában megismételhetjük." Ahogy a 63 éves egykori emberi jogi ügyvéd ismételten hangsúlyozta, "világos, hogy változtatni kell, meg kell állítani az ország lefelé csúszását, de fel kell hagyni azzal a gondolattal is, hogy szlogenek, könnyű válaszok, ideiglenes megoldások, gyorsított alkalmazások érdemleges változásokat képesek hozni".

Egyes közvélemény-kutatási szakértők nem tartják reménytelennek a Munkáspárt felépülését, noha jelenlegi 18 százalékos népszerűsége a választási győzelemhez képest meghökkentő, 17 százalékos visszaesést mutat.

Nem segít a mára jelentősen megváltozott kontextus. A küzdelem eddig a két nagy párt között dőlt el és a kormányoknak nem kellett saját oldalukon lévő ellenfelektől tartani. Most azonban a Munkáspártot a baloldalon az erősödő Zöldek, Liberális Demokraták, walesi és skót nacionalisták egyaránt fenyegetik, míg a választóvonal másik feléről a Konzervatívok és a Reform UK néznek vele szembe. Értelemszerűen könnyebb egyetlen ellenzéki párttal, mint két fronton egyszerre hattal felvenni a versenyt.

Abban mind Sir Keir támogatói, mind kritikusai egyetértenek, hogy a kormánynak jobban meg kell értetnie magát és határozottabban megfogalmaznia célkitűzéseit. Chris Masonnak, a BBC politikai főszerkesztőjének az az álláspontja, hogy a Downing Streetnek "publicitási offenzívára van szüksége, de a legkomolyabb kihívás a közvetíteni kívánt üzenet rögzítése, majd az ehhez minden áron való ragaszkodás". A szóba jövő tematikák a változás, a stabilitás és a megélhetési költségek lehetnek, de akármelyik kerül is előtérbe, csak egy hozzáadott "wow-hatással" megspékelve tud érvényesülni.

A különböző opciók taglalásakor Európa gyakran kerül rögtön az első helyre, mint például a The Times hasábjain. Sir Keir úgy látja, hogy az egységes piaci szabályokhoz való közeledés segítene a gazdaság felélénkítésében. A pozíciójára szemet vetett miniszterei közül az egészségügyért felelős Wes Streeting erősen kacérkodik a vámunióhoz való újracsatlakozással, de ez a kormányfő szerint aláásná az Egyesült Államokkal és Indiával kötött szabadkereskedelmi egyezményeket.

Bevándorlási szempontból jól kezdődött az év Sir Keir számára, mert az elmúlt egy hétben egyetlen lélekvesztő sem kelt át a La Manche-csatornán, a legutóbbi évben pedig 204 ezerre csökkent a nettó bevándorlók száma. Interjújában "teljes biztonsággal" szögezte le, hogy ígéretének megfelelően már a következő hónapokban egyre több, eddig menekültek által lakott szállodát csuknak be. Ami pedig a megélhetési problémákat illeti, a kormányfő "megértéssel" fordul az emberek iránt, akik a 2008-as pénzügyi válság óta nem érezték, hogy életszínvonaluk javult, a közszolgáltatások pedig a helyes irányba fordultak volna, és ezáltal elvesztették a politikába vetett hitüket.

A májusi részleges helyhatósági, illetve skóciai és walesi autonóm tartományi parlamenti választások kulcsfontosságúak lesznek Sir Keir túlélése szempontjából, még ha ő hangsúlyozottan nem tekinti is ezeket a kormányáról szóló népszavazásoknak. Ha viszont nem javulnak addigra a párt népszerűségi mutatói, egyre többen fogják őt inkább tehernek, mint erősségnek minősíteni.