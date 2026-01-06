Halálos áldozatai is vannak a hóhelyzetnek Franciaországban

havazás;időjárás;Franciaország;halálos áldozatok;

2026-01-06 13:50:00 CET

A rossz időjárási viszonyok miatt ideiglenesen felfüggesztik a forgalmat az ország északi és nyugati részein lévő repülőtereken.

Jelentős fennakadásokat okozott az erős havazás Franciaországban, ahol a hatóságok több, összesen hat halálos áldozattal járó közúti balesetről adtak hírt kedden.

Philippe Tabarot közlekedési miniszter szerint a meteorológiai szolgálat „kissé alábecsülte” a hó mennyiségét. Egy helyi televíziós csatornának nyilatkozva elmondta, a meteorológusoknak „újra kell értékelniük” a hóhelyzetet, azonban hozzátette, hogy az éjszaka nyugodtan telt a párizsi régióban, ahol a hatóságok elvégezték az utak síkosságmentesítését is.

A közlekedési tárca bejelentette, hogy a rossz időjárási viszonyok miatt ideiglenesen felfüggesztik a forgalmat az ország északi és nyugati részein lévő Nantes, Vatry, La Rochelle, Albert, Saint-Nazaire és Brest repülőterein.

A hétfő óta tartó havazás súlyos fennakadásokat okozott mind a közutakon, mind a vasúti közlekedésben, Franciaország nyugati részén 26 körzetben rendeltek el egy időre másodfokú, narancssárga riasztást. A nyugati Bretagne több településén a helyi járatok, köztük az iskolabuszok is leálltak. Az ország délnyugati részén két balesetben hárman, Párizs körzetében két balesetben ketten haltak meg.

Éric Freysselinard, a szintén nyugati Vendée megye prefektusa a sajtónak arról beszélt, hogy a járművek nem voltak felkészülve ilyen mennyiségű havazásra. A meteorológiai szolgálat mindeközben figyelmeztetett, hogy a hőmérséklet mínusz nyolc vagy akár mínusz tíz Celsius-fokra is csökkenhet, hozzátéve, hogy szerdán az ország északi részén is heves havazás várható, enyhülést pedig várhatóan az Atlanti-óceán felől pénteken érkező légtömegek hoznak majd.