Elfogták egy Budapesten tavaly novemberben elkövetett gyilkosság feltételezett elkövetőjét

gyilkosság;emberölés;Kőbánya;

2026-01-06 15:14:00 CET

Nem tett vallomást, ám ez nem volt akadálya, hogy a bíróság elrendelje letartóztatását.

Elfogták azt a férfit, aki tavaly ősszel a gyanú szerint megölte egy ismerősét a fővárosban – közölte egy keddi tájékoztatásában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Mint írták, a nyomozók január másodikán, Tarnaörsön csaptak le a férfira. Az ügy előzményei tavaly november 23-ára nyúlnak vissza: ekkor érkezett bejelentés, hogy egy kőbányai lakásban holtan találtak egy ott lakó férfit. Az eljárás során beszerzett adatok idegenkezűségre utaltak, ezért emberölés bűntett gyanúja miatt indult nyomozás ismeretlen tettes ellen, amelynek során azonosították a feltételezett elkövetőt.

A 31 éves S. Norbertet gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság azóta elrendelt. A férfi nem tett vallomást.