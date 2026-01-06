havazás;hóhelyzet;Vác;katasztrófavédelem;buszbaleset;téli időjárás;

A mentési munkálatok január 6-án

Árokba csúszott egy busz Vácdukán, többen megsérültek – Videó!

A menetrend szerinti busz az oldalára dőlt, a járműben tartózkodó utasokat a váci tűzoltók mentették ki a járműből.

Többen megsérültek, amikor árokba csúszott és oldalára dőlt egy menetrend szerinti busz Vácdukán, a Kossuth Lajos úton, a rendezvényközpont közelében kedden. 

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjének tájékoztatása szerint a felborult buszhoz a váci hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek ki, és egy dugólétra segítségével – amelyet a szélvédőn keresztül eresztettek a jármű belsejébe – sikeresen kimentették az ott tartózkodó nyolc embert. 

A szóvivő hozzátette, hat embert a saját lábán sikerült a buszból kimenteni, kettőt pedig hordágyon, hozzájuk mentő is érkezett.

A mentésről készült videót itt nézheti meg!

A Kisnémedi Község nevű Facebook-oldalon megosztott helyszíni fotók szerint a Vác és Vácduka között menetrend szerint közlekedő autóbusz csúszott árokba.

