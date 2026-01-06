Árokba csúszott egy busz Vácdukán, többen megsérültek – Videó!

Többen megsérültek, amikor árokba csúszott és oldalára dőlt egy menetrend szerinti busz Vácdukán, a Kossuth Lajos úton, a rendezvényközpont közelében kedden.
A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjének tájékoztatása szerint a felborult buszhoz a váci hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek ki, és egy dugólétra segítségével – amelyet a szélvédőn keresztül eresztettek a jármű belsejébe – sikeresen kimentették az ott tartózkodó nyolc embert.
A szóvivő hozzátette, hat embert a saját lábán sikerült a buszból kimenteni, kettőt pedig hordágyon, hozzájuk mentő is érkezett.
A mentésről készült videót itt nézheti meg!
A Kisnémedi Község nevű Facebook-oldalon megosztott helyszíni fotók szerint a Vác és Vácduka között menetrend szerint közlekedő autóbusz csúszott árokba.