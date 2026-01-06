Kocsis Máté: Ezek a hülye büdös komcsik mindig előkerülnek a választás előtt

Fidesz;Kocsis Máté;

2026-01-06 18:01:00 CET

Úgy véli, hogy az ilyen emberek apja és nagyapja is mindenkit a rácsok mögé akart küldeni.

Indulatosan reagált a Fidesz frakcióvezetője, amiért egy Magyar Pétert támogató Facebook-csoportban ő is szerepel a politikusok között, akiket az ott szavazók szívesen börtönben látnának - írja a hvg.hu.

A portál szerint Kocsis Máté elszámoltatásának felvetése azért merült fel, mert felesége bruttó 34 millió forint közpénzhez jutott a DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt.-től.

A már említett szavazás arról szólt, ki a legvállalhatatlanabb fideszes politikus, akit szívesen látnának börtönben. A felsorolásban feltűnt Orbán Viktor, Lázár János, Rogán Antal és Kocsis Máté neve is.

Zsenge korom ellenére 20 éve vagyok a politikában. Minden választás előtt ez van: ezek a hülye, büdös komcsik mindig előkerülnek ilyenkor. Ezeknek az apjuk meg a nagyapjuk is mindenkit börtönbe akar zárni. Ezeknek az a demokrácia a mai napig, hogy a politikai ellenfeleket be kell börtönözni – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője Az Igazság Órája című, Németh Balázs által a Józan Ész YouTube-csatornán vezetett kormánypárti propagandaműsorban.