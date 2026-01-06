Rekordot állítottak fel a magyarországi mentők, csaknem ötezerszer volt dolguk hóhelyzetben az elmúlt 24 óra alatt

Az elmúlt 24 órában rekordszámú, 4690 mentési feladatot láttak el az Országos Mentőszolgálat egységei szerte az országban – közölte az OMSZ szóvivője kedden.
Győrfi Pál tájékoztatása szerint 755 esetben különféle sérülésekhez, sok esetben végtagtörésekhez riasztották a mentőket. Mint közölték, több helyen a katasztrófavédelem segítségével sikerült a mentőautóknak továbbhaladniuk a havas, jeges, jellemzően hegyvidéki útszakaszokon, egyes helyszíneken a mentősök a felszerelésükkel csak a hóban gyalogolva tudták elérni a betegeket, de minden bajbajutott megkapta a szükséges ellátást.
A szóvivő kiemelte, a mentők felkészültek a folytatódó havazás miatt várható esetek ellátására, az operatív törzs és a készenléti szervezetek között folyamatos az egyeztetés.Operatív törzs jött létre a téli idő kezelésére
