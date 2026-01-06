Rekordot állítottak fel a magyarországi mentők, csaknem ötezerszer volt dolguk hóhelyzetben az elmúlt 24 óra alatt

havazás;időjárás;hóhelyzet;Országos Mentőszolgálat;

2026-01-06 16:10:00 CET

Győrfi Pál tájékoztatása szerint rekordszámú mentési feladatot láttak el az Országos Mentőszolgálat egységei.

Az elmúlt 24 órában rekordszámú, 4690 mentési feladatot láttak el az Országos Mentőszolgálat egységei szerte az országban – közölte az OMSZ szóvivője kedden.

Győrfi Pál tájékoztatása szerint 755 esetben különféle sérülésekhez, sok esetben végtagtörésekhez riasztották a mentőket. Mint közölték, több helyen a katasztrófavédelem segítségével sikerült a mentőautóknak továbbhaladniuk a havas, jeges, jellemzően hegyvidéki útszakaszokon, egyes helyszíneken a mentősök a felszerelésükkel csak a hóban gyalogolva tudták elérni a betegeket, de minden bajbajutott megkapta a szükséges ellátást.

A szóvivő kiemelte, a mentők felkészültek a folytatódó havazás miatt várható esetek ellátására, az operatív törzs és a készenléti szervezetek között folyamatos az egyeztetés.

Mint megírtuk, a jelenlegihez hasonló országos havazásra legutóbb közel másfél évtizede, 2012 februárjában volt példa Magyarországon. Akkor a Balaton is befagyott, erre jó esély van idén is.