Kyrgios nem szégyelli a vereséget

tenisz;sajtótájékoztató;Nick Kyrgios;

2026-01-07 09:30:00 CET

Ember, önazonos - leginkább ezek a szavak jutottak eszünkbe Nick Kyrgios mérkőzését nézve a brisbane-i torna első fordulójának keddi felvonása során.

Nick Kyrgios nem kertel, olyan természetességgel mond ki kellemetlen igazságokat, és vállalja önmagát, ahogy más egy kiló kenyeret kér a boltban. Nem volt ez másképp a brisbane-i ATP 250-es torna első fordulójában elszenvedett vereségét követő sajtótájékoztatón sem.

Ember, önazonos - leginkább ezek a szavak jutottak eszünkbe Nick Kyrgios mérkőzését nézve a brisbane-i torna első fordulójának keddi felvonása során. A fenegyereknek bélyegzett, botrányos karriert befutó ausztrál hosszú sérülésből visszatérve 6:3, 6:4-re kikapott az amerikai Alexander Kovacevictől a teltházas centerpályán a hazai közönség biztatása ellenére. Népszerűsége így is megkérdőjelezhetetlen: gyerekek skandálták a nevét a lelátón, felnőttek jutalmazták tapsviharral minden jó megmozdulását - s ugyanez a hangulat jellemezte a találkozót követő sajtótájékoztatót is, ahol szó esett pénzről, sérülésekről, önámításról is.

“Persze nem úgy alakult a mérkőzés, ahogy szerettem volna, de mindig az út a fontos, jó móka pályán lenni, hallani például azt, ahogy a gyerekek kiabálnak nekem. Remélem, elég jó show-t csináltam nekik a pályán, és ez motiválja őket arra is, hogy egyszer majd ők játsszanak itt a brisbane-i csarnokban. Danyiil Medvegyevvel beszélgettem az öltőzben a meccsem után, egyetértettünk abban, időnként vannak ilyen mérkőzések is, mint ez a mai, ez csak egy lépcső az Australian Open felé vezető úton, menni kell tovább” - nyilatkozta a viadal 2018-as bajnoka a találkozót követően.

Azt is hozzátette, nem lenne korrekt, ha csak magáról beszélne, hiszen Kovacevic nagy tehetség, megérdemelten nyert, és tavalyi áttörést hozó szezont követően talán ez lehet az az év, amikor igazán megmutatja, ott a helye a legjobbak között. Sérülései kapcsán úgy fogalmazott, alapvetően jól érzi magát, de sosem lesz már a régi, ennek ellenére mindent megtesz azért, hogy minél többet játsszon a szezonban, és sokat adjon ezáltal a közönségnek is.

“Nem igazságos ahhoz a játékoshoz mérni engem, vagy akár például Nisikori Keit, vagy bármelyik sérülékeny legendát, amilyenek a műtéteink előtt voltunk. Amikor jól megy a játék, egészen megtévesztő lehet, szinte önámítás, mert úgy érezzük, legyőzhetetlenek vagyunk, mindjárt ott a zsebünkben egy Grand Slam-trófea. Aztán egyik pillanatban még életed meccsét játszod, utána pedig már fekszel is a kés alatt” - utalt Novak Djokoviccsal vívott 2022-es wimbledoni fináléjára, amely után elkezdődött kálváriája a sérülésekkel.

“Mikor végre felkelsz a műtőasztalról, mindenki azt hiszi, hirtelen minden rendben, onnan folytatod, ahol abbahagytad. Pedig ez a legritkább esetben alakul így… Már csak ezért sem vagyok mérges magamra a mai meccs miatt, holnap mindent beleadok majd párosban is” - magyarázta a 2022-es Australian Open páros győztese, aki a négy évvel ezelőtti diadal után ismét jó barátjával, Thanasi Kokkinakissal játszik, s az első fordulóban Brisbane-ben igen nagy skalpot gyűjtött be máris, miután legyőzték a jóval esélyesebbnek tartott Matthew Ebden, Rajeev Ram kettőst.

Látszott egyébként a mérkőzésen, hogy nincs százszázalékos állapotban Kyrgios: fájt a karja, már az első szett vége fele sem szervált igazán jól, és a lába sem az igazi. Egykor hatalmas tehetségnek tartották, de mentális problémái, balhéi és életvitele miatt sosem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Felvetődik, egyáltalán mi motiválja még, ha valószínűleg soha nem nyer már Grand Slam-tornát.

“Jó érzés a pályán lenni, nem csak az Australian Open miatt szeretnék egész szezonban játszani, amíg csak az egészségem engedi. Bízom benne, hogy meg tudom adni az embereknek a Kyrgios-életérzést, a show-t, amit megszoktak tőlem. Sokan félnek a vereségtől, pedig ez az élet része. Én nem szégyellem, ha kikapok, hiszen rengeteg mindenen keresztül mentem. Ma is tele volt a nézőtér, itt volt az unokaöcsém is, és arra gondoltam, ha ez vesz körül, érdemes tovább csinálni akkor is, ha a Grand Slam-döntős élményt többet már nem tudom megadni másoknak. Ezzel a hozzáállással is példát mutatok” - osztotta meg.

Azt sem titkolja, a pénzkereseti lehetőség is sokat jelent neki.

“Úgy nőttem fel, úgy kezdtem játszani, hogy a szüleimnek nem volt sok pénze, nem voltak túl jók az anyagi körülményeink. Semmi kínosat nem látok abban sem, hogy ez fontos szempont nekem. Ez is benne van abban, hogy szívesen vállalok bemutató tornákat: jól fizetnek érte, és reflektorfényben vagyok, amit a közönség is élvez, és én is. Ott tartok az életemben, ahol tényleg lenni is szeretnék” - fejtette ki az egyébként bőkezűen jótékonykodó sztár.

Még nem biztos, hogy Nick Kyrgios szabadkártyát kap az idei Australian Openre, az azonban szinte biztos, ha játszhat, Melbourne-ben, ott is teltház lesz a mérkőzésein.