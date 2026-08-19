Cseh öröm és bánat

Noha történtek nagy meglepetések az idei első Grand Slam-tornán, azért a hétvégére kiegyenesedtek az ágak, és az állva maradt esélyesek, ha nem is könnyen, de biztosították maguknak a szereplés jogát a második héten is. Ám például a csehek számára felemásra sikeredett a szombat és a vasárnap, ugyanis amíg a férfiaknál Tomás Berdych szettveszteség nélkül menetel, addig a hölgyeknél a kétszeres wimbledoni bajnok Petra Kvitova már össze is csomagolt.