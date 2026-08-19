Pozitív doppingmintát adott le Nick Kyrgios korábbi wimbledoni döntős ausztrál teniszező. Az ausztrál fenegyerek mintájában kokaint találtak. Augusztus 4-től felfüggeszteték és hosszú eltiltásra számíthat.
Ember, önazonos - leginkább ezek a szavak jutottak eszünkbe Nick Kyrgios mérkőzését nézve a brisbane-i torna első fordulójának keddi felvonása során.
Serena Williams sérülés miatt lemondta a szereplést a női teniszezők vasárnapi kezdődő WTA-világbajnokságán. Az amerikai sztár videóüzenetben jelentette be, hogy orvosai tanácsára nem vállalja az indulást, mert sérült vállát pihentetnie kell.
Úgy tűnik, nemcsak a férfiak között tűnik fel az idei Australian Open-en egy-egy nagyon tehetséges teniszező, hanem a hölgyeknél is. Ám amíg az uraknál a 19 éves Nick Kyrgios számára a negyeddöntő a végállomást jelentette, addig a nőknél a szintén 19 éves Madison Keys példaképét, Venus Williamset legyőzve egyrészt már elődöntős, másrészt sikerével megakadályozta a Williams-testvérek egymás elleni csatáját.
Noha történtek nagy meglepetések az idei első Grand Slam-tornán, azért a hétvégére kiegyenesedtek az ágak, és az állva maradt esélyesek, ha nem is könnyen, de biztosították maguknak a szereplés jogát a második héten is. Ám például a csehek számára felemásra sikeredett a szombat és a vasárnap, ugyanis amíg a férfiaknál Tomás Berdych szettveszteség nélkül menetel, addig a hölgyeknél a kétszeres wimbledoni bajnok Petra Kvitova már össze is csomagolt.
Vélhetően egész Melbourne tenisz-lázban ég, főleg azok után, hogy a hazai teniszezők, élükön a két tinédzserrel, a 19 éves Nick Kyrgios-szal, valamint a 22 éves Bernard Tomic-csal, egészen fantasztikus menetelésbe kezdtek. Persze, nem rájuk figyelt volna a teniszvilág, ha Marija Sarapova és Rafael Nadal kiesett volna. De ők azért azok, akik, hogyha kell, a poklok mélyéről is visszatérjenek és nyerjenek.