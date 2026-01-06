Letartóztatták a miskolci játszótéri gyilkossággal gyanúsított fiatalt

gyilkosság;Miskolc;letartóztatás;emberölés;

Úgy vélik, reális az esély, hogy megszökik, vagy befolyásolja a tanúkat.

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a fiatalkorú gyanúsítottnak a letartóztatását, aki úgy megszúrta a sértettet Miskolcon, a Vörösmarty utcában kiskorú áldozatát, hogy az a kórházba szállítását követően életét veszítette –tájékoztat keddi közleményében a testület.

Az eddigi adatok szerint a feltételezett elkövető 2026. január negyedikén a miskolci Vörösmarty utcában található társasház melletti játszótéren szóváltásba keveredett a 16 éves sértettel, majd dulakodni kezdtek. A gyanúsított eközben elővett egy közel tíz centis kést, és mellkason szúrta áldozatát, majd elszaladt a helyszínről. Az időközben értesített és helyszínre érkező Országos Mentőszolgálat munkatársai a sérültet kórházba vitték, azonban ott a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét veszítette.

Amennyiben bizonyítást nyer bűnössége, az emberölés bűntett megállapítására lehet alkalmas. A bíróság szerint kiemelt tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekményről van szó, és megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárás során elérhetetlenné válna. Mindezt személyi körülményei valamelyest csökkentik, de nem zárják ki. Emellett alappal lehet következtetni arra is, hogy a gyanúsított a tanúk jogellenes befolyásolásával, megfélemlítésével a bizonyítást megnehezítené, veszélyeztetné.

A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra, 2026. február 6. napjáig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzés nem végleges.